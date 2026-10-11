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Горячие чай и кофе могут повышать риск рака: предупреждение Минздрава РК

Горячие чай и кофе могут повышать риск рака: предупреждение Минздрава РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 14:05 Фото: magnific.com
Пресс-служба Министерства здравоохранения РК заявила о том, что слишком горячий чай и кофе могут повышать риск рака пищевода, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ученые Оксфордского университета изучили связь температуры и частоты употребления горячих напитков с риском развития рака пищевода. В исследовании проанализировали данные почти 1 млн человек.

Согласно результатам научной работы, значение имеет не только количество выпитых чашек, но и температура напитка.

У людей, предпочитающих очень горячие напитки, риск плоскоклеточного рака пищевода был более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто пил теплые напитки.

Употребление шести и более чашек горячих напитков в день было связано с повышением риска этого вида рака на 71%.

При этом существенной разницы между чаем и кофе не выявили. Ученые предполагают, что ключевую роль играет именно высокая температура жидкости, которая может повреждать слизистую оболочку пищевода.

"Не обязательно отказываться от любимого чая или кофе. Важно дать напитку немного остыть и не пить его обжигающим. Забота о здоровье начинается с простых привычек. Иногда достаточно изменить не то, что мы пьем, а температуру, при которой мы это делаем", – резюмировали в министерстве.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал, что заложенность носа, чихание и кашель без температуры, которые сохраняются неделями, могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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