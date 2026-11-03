Среди классов "Жас сақшы" полиции ЗКО прошли соревнования "Айбынды сақшылар додасы"

В Западно-Казахстанской области открыто 11 классов "Жас сақшы": в Уральске, а также в Бурлинском, Таскалинском, Акжаикском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском и Шынгырлауском районах, сообщает Zakon.kz.

Классы создаются при поддержке местных акиматов – там помогают школьникам знакомиться с работой правоохранительных органов, воспитывать патриотизм, дисциплину и ответственность.

Около 200 учащихся посетили Департамент полиции ЗКО. Ребята ознакомились с работой Центра оперативного управления, узнали, как операторы принимают сообщения по номеру "102", и смогли посидеть на их рабочих местах, почувствовав себя частью полицейской службы.

Затем для школьников провели практическое занятие по разборке и сборке оружия. В музее департамента участники познакомились с историей казахстанской полиции, осмотрели экспонаты и специальные помещения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Продолжением встречи стала спортивная эстафета "Айбынды сақшылар додасы". Команды из Уральска и районов области соревновались в метании мяча на точность, разборке и сборке автомата Калашникова, преодолении полосы препятствий и перетягивании каната. Участники продемонстрировали ловкость, быстроту, выносливость и командный дух.

По итогам соревнований I место занял класс "Жас сақшы" Жангалинского района, II место — команда Бурлинского района, III место — класс школы №52 города Уральска. Другие команды получили награды в номинациях "Айбынды сақшы", "Тапқыр сақшы", "Епті сақшы", "Жігерлі сақшы" и "Үздік команда".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Такие мероприятия помогают воспитывать у подростков дисциплину, ответственность, чувство товарищества и патриотизм. Они способствуют формированию здорового и целеустремленного поколения, готового в будущем служить на благо общества. Заместитель начальника ДП ЗКО Кадыржан Ерсаевич

Работа классов "Жас сақшы" при поддержке местных акиматов будет продолжена. Инициатива направлена на развитие интереса молодежи к службе в правоохранительных органах и воспитание достойных граждан своей страны. Поддержка акиматов помогает открывать такие классы в районах и создавать для школьников новые возможности для развития. Участие в подобных встречах позволяет ребятам раскрыть свои способности, получить практический опыт и глубже осознать значение службы обществу.