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События

Кто за кем охотится? Забавный случай попал на камеру в Казахстане

кабан в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:11 Фото: Минэкологии
В национальном природном парке Буйратау фотоловушка запечатлела забавный момент, сообщает Zakon.kz.

В кадр попали волки и кабан. Причем сцена запечатлена неожиданная. Обычно кажется, что убегать должны от хищника. А здесь все наоборот: кабан погнался за волками, и те поспешили скрыться!

"У дикой природы свой характер: иногда один неожиданный момент сразу показывает, кто здесь самый смелый. Этот кадр с фотоловушки Буйратауского национального парка – еще одно напоминание о том, что природа всегда умеет удивлять. В дикой природе не все идет по привычному сценарию", – отметили в Министерстве экологии РК 21 октября 2026 года.

Буйратау – государственный национальный природный парк в Казахстане, расположен на стыке Акмолинской (Ерейментауский район) и Карагандинской (Осакаровский район) областей, его общая площадь составляет 88 968 гектаров.

Дикий кабан и волк являются одним из типичных обитателей Буйратау. Животные часто попадают в объективы фотоловушек и видеокамер инспекторов парка, демонстрируя активный образ жизни в местной лесостепи.

А в Алматинской области фотоловушка, установленная в Чарынском каньоне, запечатлела редкую речную выдру.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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