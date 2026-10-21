Кто за кем охотится? Забавный случай попал на камеру в Казахстане

В национальном природном парке Буйратау фотоловушка запечатлела забавный момент, сообщает Zakon.kz.

В кадр попали волки и кабан. Причем сцена запечатлена неожиданная. Обычно кажется, что убегать должны от хищника. А здесь все наоборот: кабан погнался за волками, и те поспешили скрыться!

"У дикой природы свой характер: иногда один неожиданный момент сразу показывает, кто здесь самый смелый. Этот кадр с фотоловушки Буйратауского национального парка – еще одно напоминание о том, что природа всегда умеет удивлять. В дикой природе не все идет по привычному сценарию", – отметили в Министерстве экологии РК 21 октября 2026 года.

Буйратау – государственный национальный природный парк в Казахстане, расположен на стыке Акмолинской (Ерейментауский район) и Карагандинской (Осакаровский район) областей, его общая площадь составляет 88 968 гектаров.

Дикий кабан и волк являются одним из типичных обитателей Буйратау. Животные часто попадают в объективы фотоловушек и видеокамер инспекторов парка, демонстрируя активный образ жизни в местной лесостепи.

А в Алматинской области фотоловушка, установленная в Чарынском каньоне, запечатлела редкую речную выдру.