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Общество

Отвернул камеру и ушел: фотоловушка засняла редкие кадры со снежными барсами

Снежный барс, хищник в природе, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 04:04 Фото: pexels
В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушки запечатлели редкие кадры из жизни снежных барсов, сообщает Zakon.kz.

Сначала в объектив попал самец снежного барса. Он подошел к фотоловушке, обнюхал ее, а после и вовсе развернул в другую сторону. Но другая камера засняла все. В это же время рядом были самка и сразу три котенка. Малыши играли с матерью.

"Эта редчайшая возможность увидеть семейную жизнь ирбисов такой, какой она остается вдали от человеческих глаз", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.


Снежные барсы в Казахстане обитают в юго-восточных районах, а именно в Алтайских, Тянь-Шаньских, Тарбагатайских и Саурских горах.

Ранее стало известно, что к октябрю 2026 года будет принято решение о выпуске в дикую природу Казахстана еще одного амурского тигра. Его в числе четырех животных перевезли из России в Казахстан в рамках масштабной международной программы интродукции для возрождения популяции туранского тигра,

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Камила Салкымбаева
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