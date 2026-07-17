В Казахстане сняли на камеру одного из главных хищников страны
Фото: pexels
Фотоловушки, установленные в Государственном национальном природном парке "Тарбагатай", вновь запечатлели одного из самых скрытных обитателей этих мест – волка, сообщает Zakon.kz.
Специалисты нацпарка рассказали, что животное попало в объектив камер, установленных сотрудниками отдела науки, информации и экологического мониторинга совместно с государственными инспекторами.
Волк (Canis lupus) является одним из ключевых хищников экосистемы Тарбагатая. Он играет важную роль в поддержании природного баланса, регулируя численность популяций диких животных.
По словам сотрудников, свободное обитание волка в естественной среде свидетельствует об устойчивости экосистемы региона и сохранении его биологического разнообразия.
Примечательно, но днем ранее, 16 июля, лесник из Тарбагатая запечатлел эффектный момент охоты ненасытной ящерицы.
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