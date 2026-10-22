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Снег, заморозки и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 19:58 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 23 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах области Жетысу временами ожидается сильный снег. На востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1...-6 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -1...-3 градуса.

На юге Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -3 градуса. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде временами ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, севере, востоке области ожидается метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, на севере, востоке, в горных районах области сильный снег. На западе, севере, востоке, в горных районах области ожидается метель. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на западе, юге, в центре области гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки -3 градуса. На севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 25 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки -3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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