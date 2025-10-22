#АЭС в Казахстане
События

Туман, заморозки и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 20:02 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 23 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

По Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее жителям Казахстана рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
