От имени президента РК вручены госнаграды деятелям культуры и медиасферы

В преддверии Дня Республики в Астане прошла торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Известно, что министр культуры и информации Арман Кырыкбаев от имени главы государства вручил государственные награды 62 деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства, литературы и медиасферы.

Поздравляя участников церемонии, министр подчеркнул важную роль культуры и искусства в духовном развитии общества и укреплении государственности.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значимость развития культуры и искусства, сохранения исторического наследия и формирования качественного информационного пространства. Это важные направления работы, определяющие духовное развитие общества и будущее страны". Арман Кырыкбаев

В числе награжденных – представители Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, Государственной концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и других организаций культуры и искусства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК