От имени президента РК вручены госнаграды деятелям культуры и медиасферы
Известно, что министр культуры и информации Арман Кырыкбаев от имени главы государства вручил государственные награды 62 деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства, литературы и медиасферы.
Поздравляя участников церемонии, министр подчеркнул важную роль культуры и искусства в духовном развитии общества и укреплении государственности.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значимость развития культуры и искусства, сохранения исторического наследия и формирования качественного информационного пространства. Это важные направления работы, определяющие духовное развитие общества и будущее страны".Арман Кырыкбаев
В числе награжденных – представители Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, Государственной концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и других организаций культуры и искусства.
Государственных наград также удостоились сотрудники и ветераны телеканала Qazaqstan и агентства "Хабар", представители телеканалов Balapan, Abai TV, "Астана", республиканской газеты "Казахстанская правда", Национальной библиотеки РК и Национального музея РК.
В завершение мероприятия министр поздравил награжденных с наступающим Днем Республики, отметив, что этот великий праздник олицетворяет суверенитет страны, укрепляет основы государственности и единство народа. Он поблагодарил их за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов.