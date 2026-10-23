#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
События

От имени президента РК вручены госнаграды деятелям культуры и медиасферы

деятели культуры, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:12 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В преддверии Дня Республики в Астане прошла торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Известно, что министр культуры и информации Арман Кырыкбаев от имени главы государства вручил государственные награды 62 деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства, литературы и медиасферы.

Поздравляя участников церемонии, министр подчеркнул важную роль культуры и искусства в духовном развитии общества и укреплении государственности.

министр, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значимость развития культуры и искусства, сохранения исторического наследия и формирования качественного информационного пространства. Это важные направления работы, определяющие духовное развитие общества и будущее страны".Арман Кырыкбаев

В числе награжденных – представители Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, Государственной концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и других организаций культуры и искусства.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

медали, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Государственных наград также удостоились сотрудники и ветераны телеканала Qazaqstan и агентства "Хабар", представители телеканалов Balapan, Abai TV, "Астана", республиканской газеты "Казахстанская правда", Национальной библиотеки РК и Национального музея РК.

В завершение мероприятия министр поздравил награжденных с наступающим Днем Республики, отметив, что этот великий праздник олицетворяет суверенитет страны, укрепляет основы государственности и единство народа. Он поблагодарил их за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Награждение журналистов в Алматы
21:14, 26 июня 2026
В Алматы от имени президента наградили работников отечественных СМИ
деятели культуры, награждение
18:21, 27 ноября 2025
Премию имени Чингиза Айтматова вручили казахстанским деятелям культуры
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
21:08, 25 октября 2024
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: