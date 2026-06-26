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Общество

В Алматы от имени президента наградили работников отечественных СМИ

Награждение журналистов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:14 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В преддверии Дня работников средств массовой информации в Алматы состоялась торжественная церемония награждения представителей медиасферы, сообщает Zakon.kz.

От имени президента государственные награды вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

В своей поздравительной речи вице-премьер отметила, что на церемонии награждения в Акорде, прошедшей 25 июня, глава государства выразил признательность и дал высокую оценку труду работников прессы.

Награждение журналистов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:14

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Как вам известно, буквально вчера глава государства встретился в Акорде с представителями средств массовой информации, где вручил журналистам государственные награды, а также премии и гранты в сфере масс-медиа. В своем выступлении президент высоко оценил труд работников информационной отрасли и выразил искреннюю признательность за их значимый вклад в развитие страны. Сегодня же мы в Алматы чествуем ветеранов и лучших представителей отечественной журналистики, которые своим самоотверженным трудом ежедневно служат на благо государства", – сказала вице-премьер.

Аида Балаева добавила, что государство последовательно поддерживает работников отрасли, создавая условия для их профессионального роста и повышения социальной защищенности.

Награждение журналистов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:14

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Так, при поддержке президента за последние три года в Астане собственным жильем были обеспечены 200 журналистов. В этом году инициатива масштабирована и квартиры получат 66 работников информационной сферы по всей стране.

Наряду с этим особое значение имеют Национальная премия "Үркер" и телевизионная премия "Тұмар", направленные на повышение качества отечественной журналистики и стимулирование творческого поиска.

Награждение журналистов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:14

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Жилищные программы, государственные премии и гранты, профессиональные конкурсы и другие меры поддержки направлены на укрепление социального статуса работников масс-медиа и создание благоприятных условий для качественного развития информационного пространства страны. Государство рассматривает информационную сферу как одно из стратегически важных направлений. Поэтому системная работа по поддержке журналистского сообщества будет продолжена и в дальнейшем", – подчеркнула заместитель премьер-министра.

За вклад в развитие отечественной журналистики в ходе церемонии работникам медиасферы были вручены следующие награды: ордена "Парасат", "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат", а также "Алғыс" президента.

Награждение журналистов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:14

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Список награжденных на церемонии:

  • Жұбай Иманбай – Орден "Парасат"
  • Иманбаева Алтын – Орден "Құрмет"
  • Маханова Зұлхаят – Орден "Құрмет"
  • Мүптекеқызы Бағдатхан – Орден "Құрмет"
  • Перзадаева Фируза – Орден "Құрмет"
  • Үсен Серік – Орден "Құрмет"
  • Асанбаев Болатбек – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Асхарова Лариса – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Жақашов Тоқтар – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Ишмухаметов Наиль – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Костомаров Олег – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Қазиева Лимара – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Нездемковский Александр – Медаль "Ерен еңбегі үшін"
  • Әлтай Баян – Медаль "Шапағат"

Ранее в Туркестанской и Алматинской областях представителям СМИ вручили ключи от квартир от имени президента. Также представителям СМИ вручили ключи от новых квартир.

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Аксинья Титова
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