Премию имени Чингиза Айтматова вручили казахстанским деятелям культуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В Доме дружбы Алматы прошла церемония, на которой чествовали казахстанских деятелей культуры. Им вручили Международную премию имени Чингиза Айтматова, а также почетные грамоты Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Событие собрало представителей государственных органов и творческой интеллигенции двух стран. Главную международную награду – премию имени Чингиза Айтматова – получили известные мастера казахстанского искусства. Народные артисты Казахстана Досхан Жолжаксынов, Тунгышбай Жаманкулов и Нуржуман Ихтымбаев были отмечены за большой вклад в развитие театра и кино. Среди лауреатов также – писатель Нурлан Ками, советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ Кайрат Муканов и директор филармонии имени Жамбыла Акан Абдуалиев. Почетные грамоты Кыргызстана в этот день получили артисты и руководители учреждений культуры Алматы: Арафат Ыскаков, Аридаш Оспанбаева, Алихан Лепесбаев, Гульжамал Казакбаева, Арман Жудебаев и Данияр Алиев.

