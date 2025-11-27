#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Культура и шоу-бизнес

Премию имени Чингиза Айтматова вручили казахстанским деятелям культуры

деятели культуры, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:21 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Доме дружбы Алматы прошла церемония, на которой чествовали казахстанских деятелей культуры. Им вручили Международную премию имени Чингиза Айтматова, а также почетные грамоты Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Событие собрало представителей государственных органов и творческой интеллигенции двух стран.

Главную международную награду – премию имени Чингиза Айтматова – получили известные мастера казахстанского искусства.

Народные артисты Казахстана Досхан Жолжаксынов, Тунгышбай Жаманкулов и Нуржуман Ихтымбаев были отмечены за большой вклад в развитие театра и кино.

Среди лауреатов также – писатель Нурлан Ками, советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ Кайрат Муканов и директор филармонии имени Жамбыла Акан Абдуалиев.

Почетные грамоты Кыргызстана в этот день получили артисты и руководители учреждений культуры Алматы: Арафат Ыскаков, Аридаш Оспанбаева, Алихан Лепесбаев, Гульжамал Казакбаева, Арман Жудебаев и Данияр Алиев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
21:08, 25 октября 2024
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова
15:39, 28 июня 2025
В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова
Балаева призвала деятелей культуры активнее включиться в процесс формирования светского и зрелого общества
12:21, 23 декабря 2023
Балаева призвала деятелей культуры активнее включиться в процесс формирования светского и зрелого общества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: