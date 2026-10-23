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События

"Даже к гинекологу ходил": казахстанец обнаружил странные записи в eGov

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 21:13 Фото: akorda.kz
Необычные "приписки" в поликлинике обнаружил житель Астаны: в системе eGov отразились десятки визитов к врачам, которые он никогда не совершал, включая прием у гинеколога. Ситуацию прокомментировали в ФСМС, сообщает Zakon.kz.

В подтверждение своих слов Жаркын Болатулы опубликовал в Threads скриншоты из личного кабинета eGov.

"Ни разу не был в поликлинике, а каждый месяц на мое имя по 8-10 приемов. Это скрины только за один месяц, может, даже некоторые пропустил. Посмотрел в eGov. Я еще к гинекологу ходил", – написал астанчанин в Threads.

На резонансный пост отреагировали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), объяснив алгоритм действий в подобных случаях.

"Если в истории медицинских услуг появились записи о приемах или обследованиях, которые вы не проходили, рекомендуем обратиться в Службу поддержки пациента указанной медицинской организации. Важно выяснить, на каком основании внесены эти сведения: возможно, произошла ошибка при заполнении данных. Если разобраться в ситуации не удалось, вы можете обратиться в ФСМС. На основании вашего обращения мы вправе инициировать внеплановый мониторинг, чтобы проверить указанные факты", – прокомментировали в ФСМС.

В ФСМС добавили, что подать заявление можно на официальном сайте фонда в разделе "Подать обращение", указав личные данные, регион, наименование медорганизации и приложив подтверждающие файлы.

Также граждане могут воспользоваться мобильным приложением Qoldau 24/7 или платформой e-Otinish.

3 августа сообщалось, что в Казахстане выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). По данным фактам АФМ расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

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Канат Болысбек
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