Масштабные махинации с ОСМС на миллиарды раскрыли в Казахстане

В Казахстане выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Подробности масштабных махинаций 3 августа 2026 года раскрыли в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):

"По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге".

К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы.

По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров. Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денежных средств. Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу.

Также сообщается, что в Астане к 5 годам лишения свободы осужден руководитель частной клиники ТОО "Forte Clinic" за организацию схемы незаконного получения финансирования из ФСМС. Его сообщник – сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения – приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан.

В результате преступной схемы к клинике незаконно прикреплено свыше 15 тыс. граждан, а через информационную систему DamuMed оформлены фиктивные медицинские услуги на 79 млн тенге.

В Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель клиник ТОО "Mydental.kz" и ТОО "Стоматология Dr.Nurzhanova" за мошенничество при оказании стоматологических услуг.

В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов. В результате выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг, а ущерб государству составил 66 млн тенге.

Работа в данном направлении, как заверили в АФМ, продолжается.

14 июля 2026 года сообщалось, что в Астане глава частной клиники провернул аферу с Damumed и ФСМС на десятки миллионов тенге. По данным АФМ, судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения – 3 года лишения свободы.