От Эвереста к международному признанию: как альпинизм укрепляет авторитет Казахстана

Показательна в этом отношении история Казбека Валиева. Участник легендарной экспедиции 1982 года на Эверест, многократный покоритель высочайших вершин планеты принадлежит к числу спортсменов, благодаря которым казахстанская школа альпинизма получила мировое признание, сообщает Zakon.kz.

– Казбек Шакимович, президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения за вклад в развитие страны лично отметил Ваши заслуги, назвав легендой мирового альпинизма. Как Вы восприняли такое внимание главы государства и что для Вас означает награждение орденом "Барыс" II степени?

– На церемонии в Акорде присутствовало более 40 человек разного возраста и профессий. Это действительно уважаемые люди, каждый из которых добился значительных результатов в своем деле и внес вклад в развитие Казахстана.

Особенно запомнилось выступление президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства не ограничился общими поздравлениями, а персонально отметил заслуги ряда награжденных, рассказал об их профессиональных достижениях. Признаться, я был приятно удивлен, когда президент упомянул меня в числе первых. Для меня это стало важным событием. Ведь такое внимание означает признание не только личных спортивных достижений, но и значения альпинизма для страны в целом.

Альпинизм требует многолетней подготовки, серьезных физических и психологических усилий, высокой ответственности и профессионального мастерства. За каждым успешным восхождением стоит большая работа, которая далеко не всегда видна широкой общественности. Поэтому особенно ценно, что президент уделил внимание и этому направлению. Его решение наградить меня орденом "Барыс" II степени свидетельствует о том, что государство высоко оценивает достижения казахстанских альпинистов.

На церемонии были представлены совершенно разные профессии, от металлургов и педагогов до деятелей культуры и спортсменов. И в этом есть важный смысл: каждый, кто добросовестно занимается своим делом и достигает профессиональных высот, вносит вклад в развитие государства.

Для нашего альпинистского сообщества такая государственная оценка имеет особое значение. Она подтверждает, что альпинизм занимает достойное место среди других сфер деятельности, важных для Казахстана.

– Выступая ко Дню Республики, президент Токаев подчеркнул укрепление международного авторитета Казахстана. Какую роль в этом процессе играют достижения отечественных альпинистов и насколько они влияют на восприятие нашей страны за рубежом?

– Я убежден, что авторитет нашей страны растет везде, где появляются казахстанцы, настоящие профессионалы своего дела. Причем речь идет не только о крупных международных мероприятиях или официальных представительствах. Иногда узнаваемость государства формируется в совершенно неожиданных местах.

Альпинисты путешествуют по самым отдаленным горным районам мира. Там они встречаются со спортсменами из разных стран, общаются, делятся опытом и рассказывают о своих достижениях. Бывает, что иностранные альпинисты даже не знают, где находится Казахстан, и спрашивают об этом наших спортсменов. Тогда знакомство начинается с простого рассказа о стране, ее географии, природе, спортивных традициях. Сегодня такую информацию легко дополнить материалами из интернета. Но совершенно другое впечатление возникает, когда казахстанские альпинисты непосредственно демонстрируют свое профессиональное мастерство.

В горах невозможно создать репутацию только словами. Уровень подготовки человека становится очевидным во время восхождения, при прохождении сложного маршрута, в его умении принимать решения и действовать в непростых условиях. Когда иностранные спортсмены видят высокое мастерство наших альпинистов, это вызывает уважение и интерес к Казахстану. Затем они рассказывают о своих впечатлениях коллегам, делятся информацией в социальных сетях, и круг людей, узнающих о нашей стране, постепенно расширяется. Так возникает своеобразная международная коммуникация, основанная не на рекламных заявлениях, а на реальных профессиональных достижениях.

Поэтому я считаю, что международный авторитет страны формируется в том числе через успехи ее граждан. Каждый казахстанец, добившийся признания в своей профессии, становится своеобразным представителем государства. В этом отношении достижения альпинистов имеют значение, выходящее далеко за пределы спорта. Они помогают формировать представление о Казахстане как о стране сильных, подготовленных и целеустремленных людей.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие Казахстана во многом зависит от воспитания патриотичных, ответственных и конкурентоспособных граждан. Насколько альпинизм востребован среди молодежи и какие качества он помогает формировать?

– Сегодня можно уверенно говорить о растущем интересе молодежи к альпинизму. Мы непосредственно наблюдаем это в горах Алматы, где Федерация альпинизма организует массовые мероприятия для всех желающих.

Речь идет об альпиниадах, во время которых участники совершают восхождения на красивые горные вершины по заранее подготовленным безопасным маршрутам. Самое показательное, что количество желающих зачастую превышает возможности организаторов. На отдельные альпиниады поступают тысячи заявок, тогда как число участников приходится ограничивать с учетом условий маршрута и требований безопасности. Это говорит о том, что новое поколение казахстанцев проявляет серьезный интерес к горам, активному образу жизни и преодолению трудностей.

Но я бы не стал рассматривать альпинизм исключительно как физическую активность. Его воспитательное значение гораздо шире. Восхождение требует от человека выдержки, дисциплины, настойчивости и способности преодолевать собственные слабости. При этом в горах невозможно рассчитывать только на себя. Необходимо уважать тех, кто идет рядом, доверять более опытным товарищам, ценить их помощь. Именно в таких условиях формируются стойкость, целеустремленность и чувство ответственности. Человек начинает понимать, что достижение вершины зависит не только от его личных усилий, но и от взаимодействия с другими участниками восхождения.

Поэтому альпинизм способен вносить существенный вклад в воспитание молодежи. Качества, которые человек приобретает в горах, необходимы ему и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности.

Здесь уместно вспомнить еще один важный факт. В 2019 году альпинизм был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по инициативе Франции, Италии и Швейцарии. Это международное признание показывает, что альпинизм представляет собой не просто спортивную дисциплину, а целую культуру, объединяющую знания, традиции, профессиональные навыки и особые человеческие ценности.

Для Казахстана, обладающего богатыми альпинистскими традициями и уникальными горными территориями, развитие этого направления открывает серьезные возможности для воспитания новых поколений спортсменов.

– Глава государства уделяет большое внимание укреплению здоровья нации и развитию человеческого потенциала. Как сегодня развивается казахстанский альпинизм, какую поддержку получают спортсмены и что необходимо для дальнейшего прогресса?

– Современный альпинизм значительно шире традиционного представления о восхождениях на горные вершины. Сегодня он включает несколько направлений, различающихся по характеру подготовки, условиям соревнований и необходимой инфраструктуре.

Прежде всего это классический альпинизм, который предполагает восхождения на вершины и прохождение горных маршрутов различной сложности. Активно развивается ски-альпинизм, сочетающий передвижение в горах на лыжах с преодолением подъемов и спусков. В 2026 году этот вид спорта впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр. Еще одно направление, набирающее популярность, это скайраннинг, соревнования по бегу в высокогорной местности. Важное преимущество этих дисциплин заключается в том, что для их развития не всегда необходимо строительство дорогостоящих специализированных спортивных сооружений. Основной площадкой остается естественная горная среда, хотя качественная подготовка, соответствующее снаряжение и соблюдение требований безопасности обязательны.

Государство оказывает поддержку сборным командам, в частности, помогает приобретать необходимый спортивный инвентарь. Для альпинизма это существенный фактор, поскольку техническое оснащение непосредственно влияет на условия подготовки спортсменов и возможности участия в соревнованиях.

Отдельное направление, возникшее на основе альпинизма, это спортивное скалолазание. Сегодня оно также входит в программу Олимпийских игр. Однако здесь уже требуется специальная инфраструктура. Необходимо строить скалодромы, создавать оборудованные площадки для тренировок и соревнований. Работа в этом направлении постепенно продвигается.

Таким образом, перед Казахстаном открываются сразу несколько возможностей. С одной стороны, можно использовать наши природные преимущества для развития классического альпинизма, ски-альпинизма и скайраннинга. С другой, развивать спортивное скалолазание, которому необходимы современные специализированные объекты. При этом важно сочетать подготовку профессиональных спортсменов с расширением массового участия населения. Именно такой подход позволит использовать потенциал горных видов спорта не только для международных достижений, но и для укрепления здоровья граждан.

– Президент Токаев назвал "Таза Қазақстан" общенациональным движением, призванным изменить отношение общества к окружающей среде. Как человек, посвятивший жизнь горам, что Вы считаете наиболее важным для формирования экологической культуры?

– Я исхожу из простого принципа: образованный, культурный человек должен вести себя ответственно везде, где бы он ни находился. Это касается и городской среды, и природных территорий, и, конечно, гор. Нельзя ожидать бережного отношения к природе только потому, что человеку объяснили определенные правила. Необходимо, чтобы такое поведение стало его внутренней потребностью, частью воспитания и культуры.

Поэтому я считаю исключительно важным начинать экологическое образование еще в начальных классах школы. Детям нужно объяснять, почему необходимо сохранять природу, бережно относиться к растениям, животным и окружающему пространству. Причем это должно быть не просто заучивание правил, а формирование осознанного отношения к окружающему миру. По моим наблюдениям, дети очень хорошо воспринимают такие знания. В раннем возрасте значительно легче заложить основы поведения, которые впоследствии становятся привычкой.

В этом смысле поднятая президентом Касым-Жомартом Токаевым тема экологической культуры имеет большое практическое значение. Инициатива "Таза Қазақстан" обращает внимание на ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Особенно важно, чтобы эта работа охватывала систему образования. Ведь экологическая культура формируется не только во время отдельных природоохранных мероприятий. Она начинается с повседневного поведения человека.

Для альпинистов эта тема имеет особое значение, поскольку наша деятельность непосредственно связана с природой. Горы требуют уважительного и ответственного отношения, и этому необходимо учить с самого детства. Если новое поколение будет воспринимать бережное отношение к природе как естественную норму жизни, это станет важным результатом экологического воспитания. Именно с таких, казалось бы, простых вещей начинается формирование ответственного гражданина, который уважает и сохраняет природное богатство своей страны.