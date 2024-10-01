Реки поднимают Эверест: как такое возможно

Гора Эверест, которая носит титул высочайшей вершины планеты, за последние 100 тыс. лет выросла на 15-50 метров. Это, по словам ученых, произошло благодаря разрушительной силе рек, текущих по ее склонам, сообщает Zakon.kz.

Исследования ученых из Китайского университета наук о земле и Университетского колледжа Лондона говорят о том, что Эверест продолжает расти и становится выше на 2 мм в год.

Хотя ранее считалось, что скорость составляет всего 1 мм в год.

Это, по данным специалистов, может быть связано с так называемым "речным пиратством": около 89 тыс. лет назад река Коси поглотила приток реки Арун, что вызвало цепочку геологических изменений в этом районе.

Чтобы разобраться и понять причины роста горы, ученые использовали методы GPS-измерений и компьютерное моделирование.

"С усилением потока реки Коси началось вымывание больших объемов породы из долин ниже Эвереста. В результате этого давление на мантию ослабело, и высота Эвереста и соседних с ним высочайших вершин Гималайских гор начала увеличиваться быстрее. Это явление получило название "изостатический отскок", – отмечено в публикации издания РБК Life.

В итоге высота Эвереста увеличилась на 15-50 м.

В заключении ученые подчеркивают, что основным фактором роста горы остается столкновение тектонических плит, однако речная эрозия делает картину еще более объективной.

Джомолунгма (Эверест, Сагарматха, Шэнмуфэн) – высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Восхождения на Эверест характеризуются исключительной трудностью и иногда оканчиваются гибелью как восходителей, так и сопровождающих их носильщиков-шерпов.

Самый сложный участок восхождения на Эверест – последние 300 м, прозванный восходителями на гору "самой длинной милей на Земле". Для успешного прохождения этого участка требуется преодолеть крутейший гладкий каменный склон, покрытый порошкообразным снегом.

12 мая альпинистка Анар Бурашева совершила восхождение на Эверест. Бурашева стала первой казашкой, покорившей эту гору.