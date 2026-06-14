Шерпы отец и сын сотворили легендарное достижение на вершине Эвереста

Когда Чхангва Шерпа и его сын вернулись на вершину Эвереста во второй раз за один весенний сезон, они стали первым в истории дуэтом отца и сына, дважды покорившим высочайшую вершину мира, сделав это всего за 5 дней, 21 час и 59 минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет thetourismtimes, оба мужчины работают гидами в компании Seven Summit Treks, ведущем операторе высокогорных экспедиций в Непале, и сезон 2026 года был для них очень насыщенным. Отец, Чхангва, – один из самых опытных специалистов по высокогорным восхождениям в стране, альпинист с впечатляющим опытом.

Его сын, Лакпа Таси Шерпа, еще находящийся на начальном этапе своей долгой и значимой карьеры, уже побывал на Эвересте в качестве вспомогательного персонала, но весна 2026 года ознаменовала его первое восхождение. Никто из них не мог предвидеть, что к тому времени, когда их вторая группа клиентов окажется на вершине мира, они незаметно перепишут книгу рекордо

Фото: thetourismtimes

История начинается, как и все истории об Эвересте, с дороги из Катманду. Отец и сын вместе отправились из столицы в Луклу, а затем, следуя по проторенному караванному маршруту через долину Кхумбу, мимо монастырей и чайных домиков, в сгущающуюся тишину высоты, добрались до базового лагеря Эвереста на высоте 5364 метра.

Сопровождая китайского альпиниста Цюлуна Пэна Чханва Шерпа и его сын достигли вершины Эвереста (8848,86 м).

Второе восхождение было 23 мая 2026 года в 3:29 утра. Тогда они сопроводили на вершину группу спецназа NSG Black Cats Commando от компании Seven Summit Treks. Отец и сын во второй раз в этом сезоне вместе покорили вершину, установив мировой рекорд.

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