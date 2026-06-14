Шерпы отец и сын сотворили легендарное достижение на вершине Эвереста
Как пишет thetourismtimes, оба мужчины работают гидами в компании Seven Summit Treks, ведущем операторе высокогорных экспедиций в Непале, и сезон 2026 года был для них очень насыщенным. Отец, Чхангва, – один из самых опытных специалистов по высокогорным восхождениям в стране, альпинист с впечатляющим опытом.
Его сын, Лакпа Таси Шерпа, еще находящийся на начальном этапе своей долгой и значимой карьеры, уже побывал на Эвересте в качестве вспомогательного персонала, но весна 2026 года ознаменовала его первое восхождение. Никто из них не мог предвидеть, что к тому времени, когда их вторая группа клиентов окажется на вершине мира, они незаметно перепишут книгу рекордо
История начинается, как и все истории об Эвересте, с дороги из Катманду. Отец и сын вместе отправились из столицы в Луклу, а затем, следуя по проторенному караванному маршруту через долину Кхумбу, мимо монастырей и чайных домиков, в сгущающуюся тишину высоты, добрались до базового лагеря Эвереста на высоте 5364 метра.
Сопровождая китайского альпиниста Цюлуна Пэна Чханва Шерпа и его сын достигли вершины Эвереста (8848,86 м).
Второе восхождение было 23 мая 2026 года в 3:29 утра. Тогда они сопроводили на вершину группу спецназа NSG Black Cats Commando от компании Seven Summit Treks. Отец и сын во второй раз в этом сезоне вместе покорили вершину, установив мировой рекорд.
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