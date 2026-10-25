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События

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 08:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем Республики. По его словам, этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан прошел большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями.

К 35-летию Независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, уважаемая и влиятельная средняя держава.

"Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны. Мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности. Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества. Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере. Опираясь на конституционные ценности, мы будем твердо следовать нашим стратегическим курсом поступательных преобразований, реализуем все стоящие перед нами задачи", – сказал президент.

Токаев добавил, что сейчас мы планомерно внедряем передовые технологии и инновации, расширяем применение искусственного интеллекта. Открываем современные производства, модернизируем инфраструктуру, возводим школы, больницы и другие социальные объекты.

"В наших планах множество проектов, направленных на повышение благополучия народа. Но самое главное – мы как нация уверенно смотрим в будущее, сплотившись вокруг созидательных целей и вдохновляющих идеалов. Стремление к знаниям и добросовестному труду, высокая ответственность и подлинный патриотизм становятся неотъемлемой частью мировоззрения наших граждан. Мы строим наш общий дом, укрепляя дух нации, формируя новую общественную этику, укореняя ценности Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия, Единства и Согласия. Убежден, что совместными усилиями мы упрочим наш Суверенитет, построим Справедливый, Безопасный, Прогрессивный и Чистый Казахстан. Пусть гордо реет наш небесно-голубой флаг! Пусть процветает наша Родина! С Днем Республики!" – поздравил соотечественников глава государства.

Ранее Токаев посетил праздничный концерт по случаю Дня Республики.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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