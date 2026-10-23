Токаев посетил праздничный концерт по случаю Дня Республики

Фото: akorda.kz

Глава государства посетил праздничный концерт по случаю Дня Республики. Об этом 23 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Жаңа дәуір – жаңа белес", посвященный Дню Республики. На сцене государственного театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы. Ранее глава государства назвал День Республики судьбоносной датой для Казахстана.

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