Токаев посетил праздничный концерт по случаю Дня Республики
Фото: akorda.kz
Глава государства посетил праздничный концерт по случаю Дня Республики. Об этом 23 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Жаңа дәуір – жаңа белес", посвященный Дню Республики.
На сцене государственного театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
Ранее глава государства назвал День Республики судьбоносной датой для Казахстана.
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