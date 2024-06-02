Токаев поздравил народ Италии с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Италии Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником – Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

В своей поздравительной телеграмме президент Токаев отметил важность стратегического партнерства между Казахстаном и Италией и вспомнил про свой визит в Рим.

"Сегодня Италия – это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности. Хотел бы отметить особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией. Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства", – говорится в телеграмме, которую опубликовала Акорда.

Также глава государства подтвердил "готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей". Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу – благополучия и процветания, отмечает пресс-служба президента.

31 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, назвал яркий символ современного Казахстана.

