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События

Сооснователь Glovo Саша Мишо: Казахстан становится технологическим лидером региона

Сооснователь Glovo , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:26 Фото: Zakon.kz
Основатели казахстанских стартапов приняли участие в программе Glovo Startup Campus 2026 в Барселоне. Они обсудили с руководством компании возможности сотрудничества. Сооснователь Glovo Саша Мишо в ответах на вопросы Zakon.kz оценил потенциал технологического бизнеса в Казахстане.

В программе участвовали 19 стартапов из 11 стран. Казахстанские проекты получили приглашение по итогам конкурса Glovo PowerUp, на который поступило более 100 заявок. В Барселоне участники встретились с руководством Glovo, экспертами и предпринимателями из других стран.

Новый канал продаж для казахстанского бизнеса

Основатель Prometei Даулет Батырбек провел переговоры с сооснователями Glovo Оскаром Пьером и Сашей Мишо. Стороны обсудили возможную интеграцию платформ, которая позволит продавцам размещать товары в Glovo через единый интерфейс казахстанского стартапа. Этот сервис уже помогает управлять товарами, остатками и заказами на крупных международных торговых площадках. В случае реализации проекта предприниматели получат дополнительный канал продаж, в том числе для электроники, цветов и товаров для дома.

Основатель Prometei , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:26

Фото: Glovo

"Мы обсудили возможности с первыми лицами компании, получили одобрение и прямые контакты, чтобы начать совместную работу как в Казахстане, так и в Испании", – сообщил Даулет Батырбек.

AI-стартап ищет партнеров за рубежом

Второй участник Glovo Startup Campus 2026 из Казахстана – компания NCSpeech – разрабатывает инфраструктуру для сбора и подготовки голосовых, фото- и видеоданных, используемых при обучении моделей искусственного интеллекта. Через приложения партнеров пользователи выполняют задания и получают вознаграждение.

По словам CEO и сооснователя компании Церена Анджукаева, они заинтересованы в сотрудничестве с Glovo в странах, где пока не работают ее нынешние партнеры.

CEO и сооснователь NCSpeech, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:26

Фото: Glovo

"Программа была очень насыщенной. Помимо встреч с командой Glovo, было полезно взаимодействовать со стартапами из разных стран. Мы ищем партнеров и хотим выходить на новые рынки", – рассказал он.

Как в Glovo оценивают Казахстан

Отвечая на вопросы Zakon.kz, сооснователь Glovo Саша Мишо сообщил, что с 2019 года компания расширила присутствие в Казахстане до 17 городов и сотрудничает более чем с 3 тыс. местных предприятий малого и среднего бизнеса. По данным Yellow Report, ежегодный экономический эффект ее деятельности составляет 163 млн евро.

"Казахстан уже становится региональным лидером в цифровизации и развитии искусственного интеллекта. Благодаря партнерству с Astana Hub мы убедились в высокой концентрации талантливых специалистов и амбициозных основателей стартапов", – отметил Мишо.
Мероприятие в Барселоне , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:26

Фото: Glovo

Сильными сторонами казахстанских предпринимателей он назвал быструю адаптацию и умение создавать решения для конкретных задач бизнеса. Однако главным вызовом остается выход за пределы внутреннего рынка.

"Для этого необходимы международный венчурный капитал, понимание трансграничного регулирования и глобальные деловые связи. Именно поэтому мы создали Glovo Startup Campus", – объяснил Мишо.

Он также отметил роль Astana Hub и государственных инициатив в поддержке технологического предпринимательства. Оценивая казахстанских участников кампуса, сооснователь Glovo отметил их решения в сфере электронной коммерции и данных для AI. Он посоветовал предпринимателям сравнивать продукты с мировыми аналогами и использовать контакты в Барселоне для международного роста.

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Айсулу Омарова
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