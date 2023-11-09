Зачем Путин прилетал в Казахстан и о чем удалось договориться с Токаевым

9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, где обсудили вопросы казахстанско-российского партнерства.

О целях визита главы России в Казахстан и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества корреспондент Zakon.kz спросил у казахстанских политологов.



Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя ранним утром в аэропорту Астаны. В Казахстане президент России в последний раз был в октябре 2022 года, принимая участие сразу в нескольких мероприятиях – саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ, а также во встрече в формате "Россия – Центральная Азия".

Фото: Акорда

Политолог, директор "Института прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев объяснил, почему Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина.

"Во-первых, мы с Россией связаны договором о стратегическом партнерстве. Во-вторых, нас связывает огромное количество интеграционных проектов – ОДКБ, ШОС, СНГ. Соответственно, интенсивность контактов в рамках всего этого между Казахстаном и Россией гораздо выше, чем с той же Францией, к примеру. Соответственно, в этой ситуации, когда люди общаются чаще, возникает другой уровень взаимоотношений. И, если президент Токаев в этот раз встречал Путина лично, то это не демонстрация каких-либо внешнеполитических приоритетов, это демонстрация личного отношения", – объяснил Талгат Калиев.

Он уточнил, что по протоколу глав иностранных государств могут встречать президент, спикеры Палат Парламента, премьер-министр и министр иностранных дел.

Фото: Акорда

Торжественная церемония встречи Владимира Путина в Акорде началась в 13:50 по всем правилам протокола. После лидеры двух стран по видеоконференцсвязи приняли участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. К слову, в этом году форум был посвящен теме сельского хозяйства и проходил в настоящей "житнице" Казахстана – Костанайской области.

Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост.

Фото: Акорда

Стороны обсудили такие важные вопросы, как новые логистические направления, развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК, дефицит водных ресурсов и продовольственная безопасность.



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Касым-Жомарт Токаев также рассказал, каким видит будущее казахстанско-российских отношений.

"Будущее наших отношений очень блестящее, как, впрочем, прошлое наших взаимоотношений было очень богатым. Мы сохранили и приумножили наше главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами, и я с удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие развивается успешно", – сказал президент Казахстана во время встречи в расширенном составе.

Владимир Путин в свою очередь добавил, что Россия входит в число безусловных лидеров в области торгово-экономических связей Казахстана, что создает хорошую базу для развития этого сотрудничества в дальнейшем.

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Политолог, директор "Института прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев отметил, что в первую очередь приезд Владимира Путина приурочен к Форуму межрегионального сотрудничества, поскольку это мероприятие проводится ежегодно на протяжении многих лет.

"Мы для России являемся окном в Центральную Азию, а Россия для нас – окно в Европу, поскольку 80% нашей нефти транспортируется через российскую территорию. В то же время Россия начала транспортировку газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Диверсифицируя свои поставки на азиатские рынки, Россия будет ориентироваться на Казахстан. И наша задача в этой ситуации извлечь максимальную пользу, поскольку любые подобного рода серьезные проекты будут способствовать формированию сервисных предприятий, идентификации бизнес-контактов с российскими предпринимателями, у нас будут появляться новые рабочие места, новые доходы", – рассказал Талгат Калиев.

Фото: Акорда

Политолог Эдуард Полетаев добавил, что сейчас России выгодно перенаправить поставки газа в другие страны из-за санкционного режима Европы. А учитывая дефицит голубого топлива в Казахстане, Россия могла бы, помимо Узбекистана, поставлять газ и нам.



"Казахстан начал испытывать дефицит газа пару лет назад, поэтому российский газ здесь, что называется, ко двору придется. Поэтому вполне возможно, что стороны могут продвинуться в этом вопросе", – отметил Эдуард Полетаев.

Учитывая относительно большие объемы российского газа и не такие уж большие потребности Казахстана, речь может идти и о возможном транзите газа через Казахстан в Китай, что также выгодно, поскольку мы за это будем получать деньги.

Фото: Акорда

Вопрос строительства АЭС в Казахстане Россия также не оставляет без внимания, впрочем, как и другие страны.



"Почему все хотят участвовать в строительстве? Потому что это хороший и доходный проект. Стоимость АЭС будет исчисляться несколькими десятками миллиардов долларов. Во-вторых, это очень престижный проект для любой страны и компании", – отметил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

По его словам, "Росатом" имеет хороший опыт работы на мировом уровне, но французская компания не менее опытна в этом вопросе. Но на данный момент выбор не стоит только между Россией и Францией. Когда в Казахстане примут окончательное решение о строительстве атомной станции, стране будет из чего выбирать и условия будут предлагаться самые разные.

Фото: Акорда

Но нефтегаз и энергетика – это лишь часть вопросов в рамках сотрудничества с Россией. По словам Полетаева, не менее важная тема – обеспечение продовольственной безопасности и развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе.



"Нужно признать, что эта тема весьма актуальна, потому что Казахстан особое внимание уделяет аграрному сектору в последние несколько лет. Его намерены сделать одним из ключевых драйверов экономики. Все новые технологии, переработка сельхозпродукции и ее хранение – Казахстан во всем этом сильно нуждается, в том числе в инвестиционной поддержке сельского хозяйства. Ну и также АПК является важнейшим сектором экономики России. Не нужно рассматривать ее как исключительно нефтегазовую страну, потому что где-то мы даже являемся конкурентами в плане экспорта в близлежащие страны", – добавил Эдуард Полетаев.

Он считает, что в целом отношения Казахстана и России не имеют трудноразрешимых проблем и это неоднократно подчеркивалось. 22 октября как раз-таки исполнился 31 год дипломатическим взаимоотношениям Казахстана и России.

Фото: Акорда

Однако, несмотря на отрицание Кремля о том, что визит Путина в Астану не связан с интересом стран Европы к Казахстану, Эдуард Полетаев подчеркнул, что определенную угрозу Россия все же чувствует.



"Россия, конечно же, чувствует конкуренцию. Это связано и с визитом Касым-Жомарта Токаева в США, Германию и визит зарубежных лидеров в Казахстан. Но нужно смотреть на результаты этих визитов. Здесь есть большая критика в отношении России по поводу того, что она не всегда обращала внимание на Центрально-Азиатский регион, предпочитая выстраивать отношения с другими игроками. Но сейчас оказалось так, что именно здесь у России много друзей", – заявил Эдуард Полетаев.

По его словам, можно говорить, что президент Франции приезжал за казахстанским ураном и продвигать идею строительства АЭС, но главное –какие документы подписали главы государств по итогам встречи.

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По сути дела, Казахстан с Францией продвинулся лишь в культурно-гуманитарном сотрудничестве.

"И можно сколько угодно приезжать в Астану, но нужно смотреть на результаты, потому что иногда бывает так, что главы государств приезжают, чтобы сверить часы, без особых последствий и договоренностей", – уточнил он.

А эффективные двусторонние взаимоотношения затрагивают большой спектр от культурно-гуманитарных вопросов до военно-политических. И казахстанско-российские отношения задействуют весь этот спектр.

Фото: Акорда

"Если США и Европа сделают безвизовый режим для граждан Казахстана или Центральной Азии, тогда можно говорить, что они нам доверяют. А пока для этого нужно собирать кучу документов, платить деньги. А с Россией безвизовый режим работает, вот это уровень хотя бы на простом, человеческом понимании. Виза – это всегда барьер и знак недоверия для граждан других стран, потому что идет определенная проверка", – отметил политолог Эдуард Полетаев.

Эксперты также сошлись во мнении, что Казахстан может стать площадкой для урегулирования российско-украинского конфликта. Эдуард Полетаев подметил, что в 2022 году Токаев предлагал Казахстан как диалоговую площадку для разрешения конфликтов, однако эти предложения не были услышаны.

"Первые переговоры прошли по предложению Эрдогана, но они не увенчались успехом, результат был нулевой. Я думаю, что Астане выгодно предлагать такие форматы, чтобы от них была какая-то польза. Сейчас ситуация немного далека от того, чтобы организовать эффективные переговоры, потому что напряженность сохраняется. Но тем не менее, это не значит, что дело должно уйти в долгий ящик. Все страны СНГ, если судить по высказываниям их лидеров, заинтересованы в разрешении этого конфликта, и Казахстан не равнодушен в том числе", – подчеркнул Эдуард Полетаев.

Фото: Акорда

Политолог Талгат Калиев отметил, что Казахстан выступал и выступает за мирное урегулирование конфликта. Одновременно Касым-Жомарт Токаев, будучи профессиональным дипломатом, сохраняет теплые и доверительные отношения и с Путиным, и с президентом Зеленским.



"Я думаю, что во многом шансы у Казахстана стать переговорной площадкой есть, поскольку делегациям двух стран здесь будет комфортнее. Казахстанские дипломаты могут работать одновременно с представителями обеих стран, говорить с ними на одних интонациях, поскольку есть опыт общего прошлого, истории, и мы можем понимать логику мышления той или иной страны, поскольку мы прекрасно знаем и украинцев, и россиян", – сказал он.

А это, по его словам, как раз-таки то, что не могут предложить другие страны. Поэтому вероятность участия Казахстана в этом переговорном процессе в качестве модератора не исключена.