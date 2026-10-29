Halyk и Plug and Play открыли в Казахстане центр компетенций по искусственному интеллекту

Казахстанские банки вступают в новый этап технологической конкуренции, где преимущество получит тот, кто создает больше собственных разработок на уровне лучших мировых решений. Как Halyk Bank привлекает к технологической гонке лучшие стартапы Кремниевой долины, рассказывает Zakon.kz.

От Калифорнии до Алматы

28 октября в Алматы крупнейший банк Казахстана Halyk Bank и международная инновационная платформа Plug and Play представили совместный центр компетенций в области искусственного интеллекта. Центр открыт в Алматы при партнерстве с консульством США и Министерством иностранных дел Казахстана. Его задача – находить перспективные технологии и превращать их в действующие банковские продукты.

Соглашение предусматривает и обратное движение технологий: казахстанские стартапы смогут выходить на международные рынки через глобальную сеть Plug and Play. Halyk намерен стать связующим звеном между отечественными разработчиками и зарубежными партнерами.

История сотрудничества началась после поездки руководства Halyk в Кремниевую долину, где представители банка посетили Стэнфордский университет и офис Plug and Play. В мае 2026 года стороны подписали меморандум, а теперь приступают к практической реализации партнерства.

Банкинг без лишних действий: что смогут делать ИИ-агенты

Новый центр будет работать по принципу решения конкретных задач бизнеса. Это может быть модернизация систем выявления мошеннических операций, улучшение модели кредитования, автоматизация внутренних процессов и так далее.

Поиском перспективных решений этих и других вопросов займется команда Plug and Play, которая будет работать непосредственно с Halyk. Причем выбирать стартапы планируется не только из инвестиционного портфеля международной платформы, но и на всем мировом рынке.

После отбора разработки пройдут тестирование. Успешные проекты смогут перейти к коммерческому внедрению. При этом банк рассматривает и более масштабные формы сотрудничества.

"В зависимости от возможностей и стратегического соответствия это может быть пилотный проект, коммерческое партнерство, инвестиции или даже более глубокая интеграция, например приобретение компании. Почему бы и нет?" – заявил заместитель председателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов.

Таким образом, сотрудничество может привести не только к внедрению готовых программ, но и к инвестициям в технологические компании либо их приобретению. Конкретные стартапы пока не определены: центр только начинает работу.

Заместитель председателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов. Фото: Halyk

Что уже умеет банковский интеллект?

Казахстанский банк уже много лет наращивает технологическое развитие. Как рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Роман Машчык, генеративный искусственный интеллект применяется более чем в 70 проектах.

В отличие от классических моделей (которые анализируют большие массивы информации, оценивают риски и позволяют почти мгновенно принимать кредитные решения), генеративный ИИ открывает другие возможности. Например, голосовые помощники способны разговаривать с клиентами на выбранном языке, определять характер обращения и самостоятельно решать стандартные вопросы. Если ситуация требует вмешательства специалиста, разговор переводится на сотрудника.

Другой пример – персональный финансовый ассистент. Он помогает разобраться в структуре расходов, оценить семейный бюджет и определить финансовые цели.

По словам Машчыка, главная ценность международного партнерства заключается в возможности быстрее находить решения, которые соответствуют потребностям банка и могут быть интегрированы в его технологическую инфраструктуру.

Заместитель председателя правления Halyk Bank Роман Машчык. Фото: Halyk

Когда ИИ начнет совершать покупки по приказу пользователя?

Одно из перспективных направлений развития банковских технологий связано с агентной коммерцией. При ее использовании искусственный интеллект получает возможность выполнять последовательность действий по поручению пользователя.

Например, вместо самостоятельного поиска авиабилетов, сравнения тарифов и заполнения платежных форм человек сможет поручить значительную часть этих операций ИИ-агенту. Тот подберет подходящие предложения, проверит условия и подготовит покупку к оплате.

В отличие от обычного чат-бота, который отвечает на вопросы, ИИ-агент способен взаимодействовать с различными цифровыми сервисами и выполнять конкретные задачи.

"По мере развития искусственного интеллекта агентная коммерция будет получать все большее распространение. Это один из последних трендов, которые мы наблюдаем и рассматриваем для рынка Казахстана", – рассказал региональный директор EMEA Plug and Play Альфредо Гомес Сория.

Такие технологии потребуют новых механизмов авторизации, проведения платежей и контроля операций. Пока это перспективное направление, которое изучают партнеры, а не объявленный к запуску продукт Halyk.

Региональный директор EMEA Plug and Play Альфредо Гомес Сория. Фото: Halyk

А если ИИ вдруг ошибется?

Чем больше полномочий получают алгоритмы, тем острее становится вопрос ответственности за их решения.

Роман Машчык подчеркнул, что искусственный интеллект способен ошибаться, но это не освобождает банк от обязательств перед клиентами.

"Если автоматизированная система примет неверное решение, жалобу рассмотрят специалисты с учетом обстоятельств конкретного случая". Роман Машчык

Отдельная тема – защита персональных данных. Сотрудничество с зарубежными стартапами не предполагает передачи клиентской информации за границу. По словам Машчыка, обработка данных осуществляется внутри банковских систем в соответствии с законодательством Казахстана.

Альфредо Гомес Сория обратил внимание и на обратную сторону технологического прогресса: искусственный интеллект расширяет возможности не только финансовых организаций, но и мошенников.

"Поэтому среди приоритетов нового центра – технологии противодействия фишингу и кибератакам". Альфредо Гомес Сория

Что касается банковских сотрудников, Halyk намерен использовать ИИ прежде всего для автоматизации рутинных операций, чтобы специалисты могли сосредоточиться на более сложных задачах.

Фото: Halyk

Технологии без границ: Казахстан включается в глобальную игру

Для казахстанских стартапов соглашение открывает возможность представить свои разработки за пределами страны. Через партнерство с Plug and Play Halyk сможет помогать отечественным технологическим компаниям выходить на международных корпоративных заказчиков и находить партнеров на зарубежных рынках.

Иностранные стартапы, в свою очередь, получат возможность испытывать решения на казахстанском рынке и при успешных результатах внедрять их в масштабах банковской экосистемы.

"Стартапы получают доступ к реальной клиентской базе, а банк – возможность одним из первых оценить технологии, которые будут определять развитие банковской отрасли в следующем десятилетии", – отметил основатель и глава Plug and Play Саид Амиди.

Для понимания масштаба партнерства достаточно нескольких цифр. Активы Halyk превышают 21 трлн тенге, на банк приходится почти половина кредитования реального сектора экономики Казахстана. Halyk Group обслуживает около 11,5 млн розничных клиентов и более 340 тысяч ежемесячно активных бизнес-клиентов.

Plug and Play, штаб-квартира которой находится в городе Саннивейл (штат Калифорния, США), объединяет более 100 тысяч стартапов и около 600 корпоративных партнеров. Ее сеть охватывает свыше 60 локаций по всему миру, а деятельность распространяется более чем на 25 отраслей.

Среди компаний, в которые инвестировала Plug and Play, – PayPal, немецкий цифровой банк N26 и американская кредитная платформа LendingClub. В инвестиционной истории компании также значатся Dropbox, Honey и Rappi.

При этом представители обеих компаний предлагают оценивать эффективность партнерства не количеством встреч, презентаций или подписанных соглашений. Главным показателем должны стать технологии, прошедшие испытания, внедренные в действующие сервисы и принесшие измеримую пользу клиентам и бизнесу.

Партнерский материал