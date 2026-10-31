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События

Масштабная операция ОДКБ: МВД Казахстана сообщило о предварительных итогах

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 13:44 Фото: Zakon.kz
Подведены предварительные итоги масштабной антинаркотической операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк". Об этом 31 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Совещание по подведению предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции "Канал – Каспийский маяк" состоялось в рамках реализации Плана основных мероприятий Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов ОДКБ на текущий год.

В мероприятии приняли участие представители Секретариата ОДКБ, антинаркотических ведомств государств – членов Организации, правоохранительных и иных компетентных органов, а также профильных международных организаций.

Как сообщается, операция проходила в период с 26 по 30 октября на территориях государств – членов ОДКБ. К совместным мероприятиям были привлечены правоохранительные, пограничные и таможенные органы, подразделения национальной безопасности и финансовой разведки стран организации, а также представители компетентных органов Ирана и Китая.

Основными задачами операции являлись выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, в том числе на Транскаспийском международном транспортном маршруте, ликвидация подпольных наркопроизводств, нейтрализация транснациональных преступных групп и подрыв финансовой инфраструктуры наркобизнеса.

По предварительным итогам операции, компетентными органами:

  • выявлены многочисленные факты незаконного оборота наркотических средств, в том числе их контрабанды,
  • пресечена деятельность организованных наркопреступных групп,
  • из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы,
  • выявлены незаконные посевы наркосодержащих растений и интернет-ресурсы, использовавшиеся для распространения запрещенной информации и пропаганды наркотиков.

Особое внимание в ходе операции уделено пресечению контрабандных поставок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через российско-казахстанскую государственную границу. Компетентные органы двух стран продолжают укреплять взаимодействие, совершенствовать обмен оперативной информацией и координировать совместные меры по выявлению и пресечению каналов наркотрафика.

Отмечается, что важным направлением совместной работы стало противодействие финансовой составляющей наркобизнеса.

"В ходе мероприятий выявлены схемы перевода и обналичивания денежных средств, в том числе с использованием так называемых наркодропперов, а также операций с криптовалютой. Взаимодействие подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов способствовало выявлению признаков легализации преступных доходов и принятию соответствующих процессуальных решений".Пресс-служба МВД РК

Вместе с тем в рамках совещания состоялся обмен опытом и передовыми практиками противодействия трансграничному наркобизнесу, рассмотрены результаты совместной деятельности и определены перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

"Проведение операции "Канал – Каспийский маяк" стало важным этапом укрепления коллективной антинаркотической безопасности. Ее предварительные результаты подтвердили значимость консолидации усилий компетентных органов государств – членов ОДКБ и международных партнеров в противодействии транснациональным преступным наркогруппам, пресечении трансграничных каналов поставок наркотиков и подрыве финансовых основ наркобизнеса".Пресс-служба МВД РК

Также сообщается, что МВД Казахстана продолжит активную работу по укреплению международного сотрудничества, развитию межгосударственного взаимодействия и реализации комплексных мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и обеспечение безопасности граждан.

Казахстан, ОДКБ, МВД, операция, итоги, предварительные, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 13:44

Фото: polisia.kz

28 октября 2026 года стало известно, что в Алматы стартовала субрегиональная операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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