Задержания, суды, принудительное выдворение и запрет на въезд в Казахстан: раскрыты итоги масштабной операции

В Казахстане с 8 по 12 июня 2026 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Нелегал". Итогами сегодня, 16 июня, поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Цель ОПМ, проведенного по всей стране, – обеспечение общественного порядка, контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев и пресечение нарушений миграционного законодательства РК.

"В ходе операции проведены профилактические беседы с физическими и юридическими лицами по вопросам соблюдения порядка пребывания иностранных граждан на территории страны, а также разъяснена ответственность за предоставление жилья иностранцам и незаконное привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, проверены места проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие труд иностранных граждан.

По итогам ОПМ выявлено 13 035 правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства, в том числе:

за нарушение правил пребывания к административной ответственности привлечены 9359 иностранцев;

за незаконное осуществление трудовой деятельности – 3828 иностранцев;

за незаконное использование иностранной рабочей силы – 882 работодателя;

за несвоевременное информирование органов полиции о пребывающих у них иностранцах к ответственности привлечены 2794 физических и юридических лица.

"Судами вынесено 1559 решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы страны. Сроки пребывания сокращены для 1836 иностранцев, нахождение которых признано нежелательным на территории Казахстана. Принудительно выдворены 122 иностранца. Всем им закрыт въезд в Казахстан сроком на пять лет". Пресс-служба МВД РК

Также сообщается, что установлены 14 иностранных граждан, незаконно въехавших в страну.

По данным фактам совместно с пограничной службой проводится расследование.

Вместе с тем задержан 21 иностранец, находившийся в международном розыске и скрывавшийся от правосудия своих государств на территории Казахстана.

"Анализ выявленных правонарушений показывает, что во многих случаях нарушениям миграционного законодательства способствуют сами граждане Казахстана, преследующие цель получения быстрой незаконной прибыли". Пресс-служба МВД РК

Так, в Атырауской области задержан гражданин РК, организовавший незаконную переправку иностранных граждан из Казахстана в соседнее государство.

Аналогичные факты выявлены в Жамбылской и Павлодарской областях .

К примеру, в Актюбинской области на одном из строительных объектов были выявлены около 60 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность.

Подобный факт установлен и в Астане , где работодатель незаконно использовал труд шести граждан африканских государств.

Аналогичные нарушения выявлены в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях , где иностранные граждане незаконно привлекались к работе на строительных объектах.

"Все нарушители и их работодатели привлечены к установленной законом ответственности". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, начато расследование в отношении пяти работодателей, которые в течение года два и более раза нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы.

В соответствии с Уголовным кодексом РК им грозит уголовная ответственность.

Такие факты выявлены в Жамбылской, Карагандинской и Атырауской областях , а также в Шымкенте .

В МВД подчеркнули, что работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

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