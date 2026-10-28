Операция ОДКБ стартовала в Алматы

В Алматы стартовала субрегиональная операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк". Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Она началась 26 октября в рамках региональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал".

"Мероприятие проводится на территории государств – членов ОДКБ на основании решения совещания полномочных представителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. В операции участвуют представители Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана". Пресс-служба МВД РК

В качестве наблюдателей предусмотрено участие представителей Ирана, Китая, ЦАРИКЦ, ЕАГ и КГПП СРТС СНГ.

"Основная цель операции – выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, предупреждение их перемещения через государственные границы, а также противодействие деятельности организованных преступных групп, связанных с наркобизнесом". Пресс-служба МВД РК

В рамках операции предусмотрено проведение поисковых, контрольно-досмотровых и оперативно-профилактических мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы и станции.

Особое внимание будет уделено выявлению фактов перевозки запрещенных веществ в багаже, грузовых отправлениях и международной почте.

Кроме того, запланированы меры по выявлению преступлений, связанных с использованием информационных технологий для распространения наркотиков, пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также выявлению фактов легализации доходов, полученных от наркопреступной деятельности.

"Международное взаимодействие компетентных органов позволит объединить усилия в противодействии транснациональным каналам наркотрафика, повысить эффективность обмена оперативной информацией и укрепить безопасность государств – участников операции". Пресс-служба МВД РК

Операция проводится с 26 по 30 октября 2026 года.

21 сентября 2026 года Минобороны обратилось к казахстанцам из-за передвижения военной техники в Россию и обратно. Причина – проведение на территории РФ учений ОДКБ.