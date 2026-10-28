#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Операция ОДКБ стартовала в Алматы

Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:57 Фото: akorda.kz
В Алматы стартовала субрегиональная операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк". Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Она началась 26 октября в рамках региональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал".

"Мероприятие проводится на территории государств – членов ОДКБ на основании решения совещания полномочных представителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. В операции участвуют представители Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана".Пресс-служба МВД РК

В качестве наблюдателей предусмотрено участие представителей Ирана, Китая, ЦАРИКЦ, ЕАГ и КГПП СРТС СНГ.

"Основная цель операции – выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, предупреждение их перемещения через государственные границы, а также противодействие деятельности организованных преступных групп, связанных с наркобизнесом".Пресс-служба МВД РК

В рамках операции предусмотрено проведение поисковых, контрольно-досмотровых и оперативно-профилактических мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы и станции.

Особое внимание будет уделено выявлению фактов перевозки запрещенных веществ в багаже, грузовых отправлениях и международной почте.

Кроме того, запланированы меры по выявлению преступлений, связанных с использованием информационных технологий для распространения наркотиков, пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также выявлению фактов легализации доходов, полученных от наркопреступной деятельности.

"Международное взаимодействие компетентных органов позволит объединить усилия в противодействии транснациональным каналам наркотрафика, повысить эффективность обмена оперативной информацией и укрепить безопасность государств – участников операции".Пресс-служба МВД РК

Операция проводится с 26 по 30 октября 2026 года.

21 сентября 2026 года Минобороны обратилось к казахстанцам из-за передвижения военной техники в Россию и обратно. Причина – проведение на территории РФ учений ОДКБ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
послание народу
13:23, Сегодня
Строить, еще раз – строить: президент о масштабных планах на 2027 год
Таалатбек Масадыков
14:17, 25 ноября 2025
Названо имя преемника Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ
Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ
16:44, 13 февраля 2026
Силы ОДКБ проведут учения в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
13:52, Сегодня
Две борчихи из Казахстана лишились шанса выиграть бронзовые медали ЧМ-2026 после поражений
Юношеская сборная Казахстана по хоккею
13:48, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана сыграет на международном турнире в Беларуси
Рафаэль Уразбахтин выходит из автобуса
13:34, Сегодня
Стало известно, чем намерен заняться Уразбахтин после отставки из "Кайрата"
Чемпионат мира по борьбе
13:18, Сегодня
Определились соперницы Зейнеп Баяновой и Нилуфар Раимовой в схватках за "бронзу" ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: