В Костанае на площадке Qaz Talks разъяснили основные положения Послания

В Костанае состоялась диалоговая площадка Qaz Talks, в рамках которой представители государственных и общественных институтов разъяснили ключевые положения Послания президента РК "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

В центре внимания оказались законодательные реформы, экономическое развитие, социальная защита и укрепление общественного согласия.

Участниками стали представители госорганов, общественных институтов, профсоюзов, этнокультурных объединений, культуры, спорта и СМИ.

Спикерами выступили депутат Курултая РК Екатерина Смышляева, член Қазақстан Халық Кеңесі Төлеген Кунадилов, вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев, председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК Илья Скуб и председатель этнокультурного объединения "Бирлик" Рафаил Гаджибалаев.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В центре внимания были законодательное обеспечение реформ, развитие экономики, социальная политика и укрепление общественного согласия.

Екатерина Смышляева рассказала о законодательной составляющей преобразований и необходимости надежной правовой основы для реализации стратегических задач с учетом современных общественных запросов.

Толеген Кунадилов остановился на инфраструктурной модернизации и инициативе "Халықтық құрылыс", отметив важность общественного контроля за качеством строительства, финансированием и сроками проектов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ерлан Сагнаев рассказал о предпринимательстве, инвестициях, создании рабочих мест и росте доходов населения.

О достойных условиях труда и социальной защищенности работников высказался Максим Макрушин, председатель ОО "Локальный профсоюз работников предприятий лесного хозяйства по Костанайской области", мастер леса:

Для каждого работника важно, чтобы труд ценился, заработная плата была достойной, а условия труда – безопасными. Поэтому особое значение имеют инициативы, направленные на развитие производства, создание новых рабочих мест и повышение социальной защищенности людей, – отметил он.

Илья Скуб разъяснил вопросы адресной господдержки и защиты уязвимых категорий населения. Рафаил Гаджибалаев остановился на роли этнокультурных объединений в укреплении межэтнического согласия.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Встреча стала площадкой для разъяснения ключевых положений Послания и их значения для дальнейшего развития страны и регионов. Участники смогли задать вопросы спикерам и подробнее узнать о задачах, которые предстоит решать в рамках обозначенных президентом приоритетов.