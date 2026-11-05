Новые возможности для инвесторов: в Шымкенте открыли железнодорожный путь к зоне "Жұлдыз"
Общая протяженность железнодорожного пути составляет 6,4 км. Помимо укладки железнодорожного полотна, полностью восстановлено асфальтовое покрытие.
Напомним, в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития транспортно-логистической инфраструктуры, расширения железнодорожной сети и повышения эффективности грузоперевозок.
Строительство железнодорожного тупика в индустриальной зоне "Жұлдыз" соответствует этим задачам и имеет практическое значение для промышленных предприятий города.
Новая инфраструктура упростит доставку сырья и материалов, отгрузку готовой продукции, а также расширит логистические возможности индустриальной зоны.
Стоит подчеркнуть, что наличие железнодорожного пути повысит привлекательность площадки для потенциальных инвесторов и создаст дополнительные условия для размещения новых производств, развития промышленного потенциала города.