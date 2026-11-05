Новые возможности для инвесторов: в Шымкенте открыли железнодорожный путь к зоне "Жұлдыз"

В индустриальной зоне "Жұлдыз" города Шымкента завершено строительство железнодорожного тупика, предназначенного для обслуживания расположенных здесь промышленных предприятий. С результатами выполненных работ ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

Общая протяженность железнодорожного пути составляет 6,4 км. Помимо укладки железнодорожного полотна, полностью восстановлено асфальтовое покрытие.

Напомним, в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития транспортно-логистической инфраструктуры, расширения железнодорожной сети и повышения эффективности грузоперевозок.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Строительство железнодорожного тупика в индустриальной зоне "Жұлдыз" соответствует этим задачам и имеет практическое значение для промышленных предприятий города.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новая инфраструктура упростит доставку сырья и материалов, отгрузку готовой продукции, а также расширит логистические возможности индустриальной зоны.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Стоит подчеркнуть, что наличие железнодорожного пути повысит привлекательность площадки для потенциальных инвесторов и создаст дополнительные условия для размещения новых производств, развития промышленного потенциала города.