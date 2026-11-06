Новые авто по сниженным ставкам: в Halyk Market появился онлайн-каталог автомобилей

Выбор новой машины редко ограничивается одним визитом в автосалон. Сначала нужно сравнить модели и комплектации, узнать, что есть в наличии, а затем понять, какую сумму банк готов одобрить и сколько придется платить каждый месяц.

Halyk Market предлагает решить большую часть этих вопросов еще до поездки к автодилеру.

В Halyk SuperApp, в разделе Halyk Market, появился каталог "Новое авто". Здесь можно посмотреть предложения официальных дилеров, сравнить цены и комплектации, проверить наличие понравившейся модели, произвести онлайн-бронирование и подать заявку на автокредит.

Ключевым преимуществом является интеграция с базами данных автодилеров. В каталоге представлены только новые автомобили с гарантией, а данные о характеристиках и наличии обновляются в режиме реального времени.

Вы можете заранее сопоставить будущий платеж со своими расходами и принять решение о покупке. Выбрать машину и подать заявку можно онлайн, без предварительных поездок в автосалон.

В мобильной версии Halyk Market также действует специальная акция по покупке автомобиля в кредит со сниженными ставками вознаграждения.

Теперь по специальным условиям автокредитования, ставка составляет от 21% до 23% годовых (ГЭСВ – от 23,13% до 25,62%). Первоначальный взнос – от 5%, сумма кредита – до 30 млн тенге, срок – до 84 месяцев. Комиссии по кредиту отсутствуют.

Еще одно преимущество – КАСКО и страхование заемщика от несчастных случаев на период кредитования полностью оплачивает Halyk. Покупателю не нужно закладывать расходы на страхование в бюджет.

Посмотреть доступные автомобили, сравнить предложения и подать заявку можно в приложении Halyk SuperApp.

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