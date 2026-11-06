На трассе Алматы – Хоргос и еще двух дорогах введут новый контроль скорости

С 9 ноября 2026 года на республиканских автомобильных дорогах Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск будет введен контроль средней скорости движения транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" уточняют, что система контроля средней скорости начнет действовать в шести зонах на трех республиканских автодорогах.

1. Алматы – Хоргос (обновлена)

Зона Уйгур – Панфилов – 50+832 км, допустимая скорость – 120 км/ч.

2. Караганда – Бурылбайтал

Зона Шубартубек – Гульшат – 42+158 км, допустимая скорость – 140 км/ч.

Зона Гульшат – Тасарал – 42+550 км, допустимая скорость – 140 км/ч.

3. Кызылорда – Аральск

Зона Акжарма – Акжар – 48+239 км, допустимая скорость – 100 км/ч.

Зона Акжар – 103-й разъезд – 122+421 км, допустимая скорость – 100 км/ч.

Зона 103-й разъезд – Айтеке би – 95+871 км, допустимая скорость – 100 км/ч.

Водителям Казахстана в очередной раз поясняют главную особенность системы – контроль скорости на протяжении всей зоны, а не только в точке установки камеры.

"Специальные комплексы фиксируют время въезда и выезда транспортного средства из зоны контроля. На основании пройденного расстояния и затраченного времени автоматически рассчитывается средняя скорость движения. В случае превышения установленного скоростного режима информация о нарушении передается в уполномоченные органы". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Эта система действует на республиканских автодорогах Казахстана с 17 марта 2025 года.

О том, где еще фиксируют по стране среднюю скорость, можно прочитать по этой ссылке.