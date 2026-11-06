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События

29 магнитов у одного и три у другого: в Казахстане спасли двух братьев

магниты, марля, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:17 Фото: gov.kz
В Алматинской области врачи спасли двух братьев в возрасте 7 и 4 лет, проглотивших магниты, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного акимата рассказали, что детей доставили в медицинское учреждение с жалобами на беспокойство и постоянные боли в животе.

Во время обследования в их желудочно-кишечном тракте обнаружили несколько магнитов.

Известно, что у младшего ребенка инородные предметы оказались в желудке и различных отделах тонкого кишечника. Несмотря на то, что магниты находились на расстоянии друг от друга, они притягивались, сдавливая стенки кишечника.

Специалисты извлекли из желудка ребенка 15 магнитов, еще 14 обнаружили в тонком кишечнике. Кроме того, во время операции хирурги выявили и удалили врожденное мешковидное выпячивание кишечника – дивертикул Меккеля. Таким образом, из организма малыша извлекли в общей сложности 29 магнитов.

У старшего ребенка в толстой кишке обнаружили три магнита, слипшихся между собой. Врачи провели лапароскопическую операцию и с помощью специальной хирургической методики переместили магниты к области слепой кишки, откуда затем извлекли их.

магниты, рентген, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:17

Фото: gov.kz

По словам хирурга Алматинской областной детской клинической больницы Аскара Каназова, дети случайно проглотили магниты во время игры дома.

"Проглатывание нескольких магнитов представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка. Даже если магниты находятся в разных отделах кишечника, они могут притягиваться друг к другу и сдавливать его стенки. В результате нарушается кровообращение, повреждаются ткани кишечника, вплоть до его перфорации. Промедление в такой ситуации может привести к тяжелым последствиям. Поэтому крайне важно своевременно обращаться за медицинской помощью. Дети поступили в больницу примерно через пять часов после проглатывания магнитов", – отметил хирург.

Медики призывают родителей уделять особое внимание безопасности детей.

Магнитные конструкторы, мелкие игрушки и отдельные магнитные детали представляют особую опасность, особенно для малышей. Такие предметы необходимо хранить в недоступных для детей местах и постоянно контролировать, с какими игрушками они играют.

Ранее мы писали, что в Алматы врачи спасли 13-летнего подростка, выпавшего из окна восьмого этажа – с высоты примерно 24 метров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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