29 магнитов у одного и три у другого: в Казахстане спасли двух братьев

В Алматинской области врачи спасли двух братьев в возрасте 7 и 4 лет, проглотивших магниты, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного акимата рассказали, что детей доставили в медицинское учреждение с жалобами на беспокойство и постоянные боли в животе.

Во время обследования в их желудочно-кишечном тракте обнаружили несколько магнитов.

Известно, что у младшего ребенка инородные предметы оказались в желудке и различных отделах тонкого кишечника. Несмотря на то, что магниты находились на расстоянии друг от друга, они притягивались, сдавливая стенки кишечника.

Специалисты извлекли из желудка ребенка 15 магнитов, еще 14 обнаружили в тонком кишечнике. Кроме того, во время операции хирурги выявили и удалили врожденное мешковидное выпячивание кишечника – дивертикул Меккеля. Таким образом, из организма малыша извлекли в общей сложности 29 магнитов.

У старшего ребенка в толстой кишке обнаружили три магнита, слипшихся между собой. Врачи провели лапароскопическую операцию и с помощью специальной хирургической методики переместили магниты к области слепой кишки, откуда затем извлекли их.

По словам хирурга Алматинской областной детской клинической больницы Аскара Каназова, дети случайно проглотили магниты во время игры дома.

"Проглатывание нескольких магнитов представляет серьезную угрозу для здоровья ребенка. Даже если магниты находятся в разных отделах кишечника, они могут притягиваться друг к другу и сдавливать его стенки. В результате нарушается кровообращение, повреждаются ткани кишечника, вплоть до его перфорации. Промедление в такой ситуации может привести к тяжелым последствиям. Поэтому крайне важно своевременно обращаться за медицинской помощью. Дети поступили в больницу примерно через пять часов после проглатывания магнитов", – отметил хирург.

Медики призывают родителей уделять особое внимание безопасности детей.

Магнитные конструкторы, мелкие игрушки и отдельные магнитные детали представляют особую опасность, особенно для малышей. Такие предметы необходимо хранить в недоступных для детей местах и постоянно контролировать, с какими игрушками они играют.

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