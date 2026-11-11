17-е место в мире: Чарынский каньон вошел в международный рейтинг лучших
Фото: pexels
Знаменитый Чарынский каньон вошел в список 100 лучших каньонов и ущелий мира по версии международного рейтинга The Worldworthy 100 - 2026. Он занял 17-е место в мировом списке и первое среди объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Worldworthy 100 – независимый редакционный рейтинг, который составляют на основе отзывов и рекомендаций посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.
В список 2026 года вошли 100 каньонов и ущелий из 46 стран.
"Редакция Worldworthy направила Чарынскому государственному национальному природному парку специальный сертификат лауреата рейтинга".Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК
Чарынский каньон – памятник природы в Алматинской области, протянувшийся на 154 км вдоль реки Чарын примерно в 195-200 км к востоку от Алматы. Каньон входит в состав Чарынского государственного национального природного парка, созданного для сохранения уникальных геологических и биологических комплексов региона.
6 октября 2026 года мы писали о том, что в Чарынском нацпарке установили охранную зону и режим природопользования.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript