В Туркестане в рамках принципа "Закон и порядок" прошел форум "Будущее без наркотиков"

В Туркестанской области в рамках принципа "Закон и Порядок" прошел антинаркотический форум "Будущее без наркотиков". Масштабное мероприятие было посвящено итогам декады профилактической работы, организованной в масштабе области.

В форуме приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров, руководитель департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области Болат Калмурзаев, председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Абай Жусупов, депутат Курултая РК Гулисхан Нахбаева, член Народного Совета Казахстана – руководитель республиканского общественного молодежного объединения "Qazaqstan Team" Олжас Сулеймен, руководитель проекта "Жайдарман", кавалер ордена "Курмет" Есен Елеукен, а также представители прокуратуры, суда, полиции, других компетентных органов и молодежь.

Гостей форума у входа встречала полицейская собака-робот. Были продемонстрированы возможности контроля территории и выявления правонарушений с помощью дрона. Кроме того, вниманию публики были представлены поиск спрятанных наркотических веществ с помощью служебных собак, тактические приемы сотрудников спецподразделения при задержании подозреваемого.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

После этого гости ознакомились с выставками рисунков, поделок учащихся класса "Жас сакшы", ознакомились с техническим оснащением полиции, посмотрели тематические видеоматериалы.

В официальной части форума аким области Нуралхан Кушеров отметил, что в борьбе с наркотиками должны объединиться государственные органы и общество.

"На сегодняшней встрече мы говорим не только о вреде наркотиков и наркомании, но и о будущем молодого поколения. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании остановился на важности борьбы с наркоторговлей и наркоманией и поставил конкретные задачи. Ведь наркотики разрушают не только жизнь одного человека, но и судьбу целой семьи. Поэтому прежде всего нам необходимо сформировать в сознании молодежи решительное неприятие к ним. В этом плане большое значение имеет предложение молодежи благоприятной среды. Сегодня в Туркестанской области более 950 тысяч детей и молодых людей. В целях создания условий для всестороннего развития молодежи и развития ее способностей мы уделяем приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры области. С момента образования области введено в эксплуатацию 214 объектов здравоохранения. Кроме того, в рамках развития культурной инфраструктуры региона построено 26 домов культуры и клубов. Сегодня из 801 населенного пункта области 249 обеспечены объектами культуры. В регионе функционирует 3 595 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 58 спортивных объектов. На сегодняшний день 31 из них передан на благо населения. Все это создается для того, чтобы молодежь росла здоровой, образованной, культурной и активной", – сказал Нуралхан Кушеров.

Глава департамента полиции Туркестанской области Арыстангани Заппаров в своем выступлении остановился на важности принципа "Закон и Порядок", определенного главой государства, отметив, что системная работа полиции и совместные действия общества играют решающую роль в борьбе с наркопреступностью. Также он отметил, что к лицам, занимающимся наркоторговлей, будут применяться строгие меры в рамках закона, а общей задачей является дать молодежи правильное направление и сформировать безопасную среду.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Заппаров призвал учителей и родителей не оставаться равнодушными к воспитанию подростков, а молодых людей – не гнаться за легким заработком, а стремиться к знаниям и честному труду.

На площадке форума участники обсудили вопросы формирования правовой культуры молодежи, осознанного выбора, повышения гражданской активности, эффективной организации досуга и укрепления антинаркотической позиции. В числе спикеров были Гулисхан Нахбаева, Олжас Сулеймен, Абай Жусупов и Есен Елеукен.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе мероприятия мужской хор Национальной гвардии Республики Казахстан исполнил патриотические песни. В заключительной части выступили певец, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" Ибрагим Ескендир и ансамбль молодых домбристов "Алтын домбыра".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, в рамках декады в районах и городах Туркестанской области с участием сотрудников полиции были организованы встречи с молодежью, профилактические акции и разъяснительные мероприятия.

Руководствуясь поручениями главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению борьбы с наркотиками и требованиями министра внутренних дел Ержана Саденова, полицейскими Туркестанской области за 10 месяцев 2026 года выявлено 332 правонарушения, из незаконного оборота изъято около 1 тонны наркотиков. Кроме того, заблокировано 1 360 интернет-ресурсов, ограничен оборот 2 320 банковских карт, уничтожено 515 граффити-надписей, рекламирующих наркотики. В направлении профилактики проведено около 1 300 профилактических мероприятий, охвативших более 144 тысяч человек.