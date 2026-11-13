Качественная питьевая вода для жителей: что изменилось в водоснабжении Туркестанской области

В соответствии с поручением главы государства по обеспечению отдаленных населенных пунктов питьевой водой в Туркестанской области системно ведется работа по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Работа в этом направлении находится на пристальном контроле акима области.

Глава региона Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Толебийский район посетил город Ленгер и ознакомился с текущим состоянием скважины "Достык-2" и ходом проводимых работ.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В целях обеспечения жителей города качественной питьевой водой проведены работы по очистке и текущему ремонту скважины "Достык-2". Проект реализовало ТОО "STROY SYSTEM INC", работы завершены в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта – 196,6 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сегодня в Ленгере проживает 33 848 жителей. Питьевой водой обеспечено 8280 абонентов. При суточном объеме потребления 8962 кубометра в систему водоснабжения подается около 12 тыс. кубометров воды.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Протяженность магистральных водопроводных сетей в городе – 35,2 км, внутренних сетей – 144 км. Общая проектная емкость трех основных резервуаров составляет 14 тыс. кубометров.

По данному проекту разработана проектно-сметная документация на 124 млн 611 тыс. тенге (из них 32 млн 625 тыс. тенге – за счет районного бюджета, 91 млн 986 тыс. тенге – из областного бюджета), проведены строительные работы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Аким области отметил, что обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из важных задач, поставленных главой государства. В связи с этим он поручил системно вести работу по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой.