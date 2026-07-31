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Общество

Поручение президента выполнено: город Шардара полностью обеспечен качественной питьевой водой

Шардара, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:53 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению населения качественной питьевой водой в Туркестанской области реализован еще один важный инфраструктурный проект. В городе Шардаре введен в эксплуатацию долгожданный групповой водопровод "Шардара" ("Тама-Тастанбек").

Перед началом мероприятия по случаю проекта заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев был ознакомлен с проводимой в Туркестанской области работой и планами на предстоящий период по обеспечению населения качественной питьевой водой. Вице-премьеру доложили о строительстве объектов питьевого водоснабжения в регионе, показателях обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой и проектах, запланированных на следующий период.

Затем состоялась церемония торжественного открытия нового объекта. В ней приняли участие заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Питьевая вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Бозумбаев отметил, что в соответствии с поручением главы государства обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из главных приоритетов правительства, и поздравил шардаринцев с реализацией этого долгожданного важного проекта.

Аким Туркестанской области также разделил радость жителей и подчеркнул, что этот проект, реализованный благодаря поручению президента и поддержке правительства, имеет историческое для региона значение. Теперь жители города Шардары полностью обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям.

Питьевая вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Основа проекта была заложена в результате геологоразведочных работ, проведенных в 2008-2009 годах на Шардара-Байыркумском месторождении подземных вод. Согласно протоколу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года №893-09-У, запасы подземных вод были утверждены сроком на 25 лет. По результатам исследования установлено, что бактериологические, радиологические и химические показатели подземных вод на участке "Тама-Тастанбек" полностью соответствуют санитарным требованиям.

В результате реализации проекта 31 тысяча жителей города Шардары полностью обеспечена качественной питьевой водой. Проектная мощность водопровода составляет 24 тысячи кубических метров в сутки. В ходе строительства проложены два магистральных полиэтиленовых водопровода диаметром 500 миллиметров общей протяженностью 39,28 километра. Кроме того, построены два резервуара для воды объемом по 500 кубических метров и два резервуара объемом по 5 тысяч кубических метров. В рамках проекта пробурены 14 водозаборных скважин, из них 12 рабочих и две резервные. Установлены две насосные станции и водоочистные сооружения, полностью задействованы все инженерные системы.

Питьевая вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Шардаринцы, принявшие участие в церемонии запуска нового водопровода, выразили благодарность главе государства, правительству и гражданам, внесшим свой вклад в реализацию проекта.

В Туркестанской области в соответствии с поручением главы государства поэтапно продолжится работа по обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизации инженерной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.

Питьевая вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:53

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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