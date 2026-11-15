Ослабленного лебедя вытащили из замерзающего водоема в СКО

В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области местные жители заметили на водоеме ослабленного лебедя, который не мог самостоятельно выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

Из-за похолодания поверхность водоема начала покрываться льдом. Ситуацию осложняло то, что у лебедя было сломано одно крыло, а сама птица сильно ослабла.

Заметив попавшего в беду лебедя, местные жители обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС прибыли на место и осторожно извлекли птицу из воды. После спасения лебедя доставили в ботанический сад Петропавловска.

Сейчас птица находится под наблюдением специалистов, которые обеспечат ей необходимый уход и помощь.

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