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События

Ослабленного лебедя вытащили из замерзающего водоема в СКО

лебедь, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 16:44 Фото: ДЧС СКО
В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области местные жители заметили на водоеме ослабленного лебедя, который не мог самостоятельно выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

Из-за похолодания поверхность водоема начала покрываться льдом. Ситуацию осложняло то, что у лебедя было сломано одно крыло, а сама птица сильно ослабла.

Заметив попавшего в беду лебедя, местные жители обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС прибыли на место и осторожно извлекли птицу из воды. После спасения лебедя доставили в ботанический сад Петропавловска.

Сейчас птица находится под наблюдением специалистов, которые обеспечат ей необходимый уход и помощь.

GPS для собак и кошек: помогает ли устройство найти домашних животных – читайте в статье.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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