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События

Ермека Сагимбаева освободили от должности главы КНБ

Сагимбаев Ермек, экс-глава КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 11:23 Фото: gov.kz
Ермек Сагимбаев освобожден от должности главы Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября 2026 года.

Согласно официальному указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:


"Указом главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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