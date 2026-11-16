Ермека Сагимбаева освободили от должности главы КНБ

Ермек Сагимбаев освобожден от должности главы Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября 2026 года.

Согласно официальному указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:





"Указом главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

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