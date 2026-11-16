Ермека Сагимбаева освободили от должности главы КНБ
Фото: gov.kz
Ермек Сагимбаев освобожден от должности главы Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 16 ноября 2026 года.
Согласно официальному указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:
"Указом главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
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