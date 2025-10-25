#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
События

Терроризм, ОПГ и оружие: глава КНБ отчитался перед президентом

КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 12:56 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

Президент 25 октября 2025 года заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму. Осуждено 83 приверженца радикальной идеологии.

Принятыми во взаимодействии с МВД мерами пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника, под арест взяты 96 лиц.

Из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов. Изьято порядка 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина, и 10 тонн прекурсоров.

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции предотвращен ущерб государству на сумму 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 255 млрд тенге. По фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее бывшего адвоката задержали за границей и доставили в Казахстан: КНБ раскрыл причину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
12:21, 21 августа 2025
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
10:38, 06 августа 2025
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма
12:21, 06 марта 2024
КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: