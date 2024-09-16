Токаев освободил от должностей двух зампредов КНБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей Руслана Сейсембаева и Аскара Амерханова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, 16 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжениями главы государства: Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;

Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки", – говорится в тексте документа.

Руслан Сейсембаев окончил Академию КНБ РК. В 1997-2008 годы – служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности, в 2008-2023 годы – на руководящих должностях в органах национальной безопасности. Должность зампредседателя КНБ РК занимал с апреля 2023 года.

Аскар Амерханов окончил в 1993 году Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. В 1995-2004 годы – служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности, в 2004-2022 годы – на руководящих должностях в органах национальной безопасности. С января 2022 года по апрель 2023 года – зампредседателя КНБ РК. Должность зампредседателя КНБ РК – директора службы внешней разведки занимал с апреля 2023 года.

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