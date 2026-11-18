На 82-м году жизни скончался ветеран отечественного футбола, известный игрок, арбитр и заслуженный тренер Казахстана Николай Дрютов. Трагическую новость 18 ноября 2026 года озвучили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает Zakon.kz.

Его не стало накануне, 17 ноября. Николай Дрютов родился 1 февраля 1945 года в поселке Октябрьский Воронежской области, но всю свою жизнь и профессиональную карьеру посвятил Астане.

Воспитанник целиноградской ДЮСШ "Локомотив" начинал путь как нападающий, а в 1970 году присоединился к местному "Динамо", где сразу проявил лидерские качества.

Завершив карьеру игрока, Николай Семенович ушел в судейство и обслуживал матчи с 1981 по 2004 год. В статусе арбитра республиканской категории и заслуженного тренера РК он воспитал целую плеяду столичных судей – именно под его наставничеством путевку в большой футбол получил первый арбитр ФИФА из Астаны Сергей Кенетаев.

В 1990-х и начале 2000-х годов Дрютов возглавлял городской комитет по спорту и физической культуре, в 1996 году руководил столичным департаментом спорта, а позднее – Центром подготовки олимпийского резерва.

Он стоял у истоков спортивной инфраструктуры столицы и внес весомый вклад в становление футбольного клуба "Женис", за что был отмечен руководством КФФ.

"Жизненный путь Николая Семеновича – пример подлинного служения спорту, преданности своему делу и искренней заботы о молодом поколении. Его имя навсегда вписано в историю футбола Астаны и всего Казахстана. Казахстанская федерация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Николая Семеновича", – говорится в сообщении организации.

Ранее в Аргентине скончался молодой футболист Абель Нуньес, получивший тяжелую травму головы во время матча молодежного турнира.