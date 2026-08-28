Скончался известный казахстанский тележурналист Тилеукабыл Мынжасар

На 75-м году жизни не стало ветерана казахстанской журналистики Тилеукабыла Мынжасара, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"Министерство культуры и информации выражает соболезнования семье и близким известного тележурналиста Тилеукабыла Мынжасара в связи с его кончиной. Он внес значительный вклад в развитие казахстанского телевидения".

Тилеукабыл Мынжасар посвятил телевидению всю свою сознательную жизнь. На протяжении многих лет он работал корреспондентом агентства "Хабар" в Алматинской области, оперативно и качественно освещая для населения региона важные новости и актуальные проблемы. Благодаря высокому профессионализму и гражданской позиции он был примером для многих коллег. После себя он оставил немало талантливых учеников.

"Труд Тилеукабыла Мынжасара в сфере журналистики, его профессиональное мастерство и вклад в развитие отечественного телевидения навсегда сохранятся в памяти коллег и общественности". Пресс-служба МКИ РК

19 августа 2026 года в МКИ сообщили, что на 68-м году жизни скоропостижно скончался известный казахстанский фотокорреспондент Юрий Беккер.