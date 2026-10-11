Скончался легендарный вратарь "Кайрата" Александр Убыкин

На 74-м году жизни скончался ветеран футбольного клуба "Кайрат", известный советский вратарь и казахстанский тренер Александр Убыкин, сообщает Zakon.kz.

О печальном известии 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе алматинского клуба.

"Футбольный клуб "Кайрат" выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Александра Сергеевича. Светлая память об Александре Убыкине навсегда останется в истории нашего клуба и сердцах болельщиков", – выразили соболезнования в ФК "Кайрат".

Александр Сергеевич защищал цвета "Кайрата" с 1976 по 1987 год. За это время он провел 257 матчей в чемпионатах СССР, став одной из легенд казахстанского футбола.

После завершения карьеры игрока он посвятил многие годы тренерской деятельности, передавая свой опыт молодым спортсменам в структуре родного клуба.

2 октября стало известно, что скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара тхэквондо.