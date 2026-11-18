Материалы досудебного расследования в отношении бывшего заместителя начальника Департамента полиции Мангистауской области Бактыбека Исаева направлены в суд, передает Zakon.kz.

Об этом 18 ноября 2026 года сообщило издание Lada.kz со ссылкой на Управление собственной безопасности Департамента полиции Атырауской области.

"Редакция направила запросы в полицию и прокуратуру Мангистауской области. В ответах ведомств отметили, что уголовное дело в отношении Исаева у них не зарегистрировано. После этого запрос был направлен в Департамент полиции Атырауской области, откуда и поступило подтверждение о передаче материалов в суд. Уточняется, что расследование находилось в производстве подразделения собственной безопасности", – поделилось издание.

При этом подробности уголовного дела не стали раскрывать, сославшись на ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, которая ограничивает разглашение данных досудебного расследования.

Кроме того, в сентябре 2026 года начальник Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюн Курмантаев попал под уголовное преследование.