Полицейский начальник из Мангистау попал под расследование КНБ: что произошло

Начальник Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюн Курмантаев попал под уголовное преследование. В отношении высокопоставленного полицейского начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Информацию 11 сентября 2026 года подтвердили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – ответили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК.

Информация о том, что Служба по противодействию коррупции КНБ РК проводит проверку в отношении Суюна Курмантаева, распространилась ранее в соцсетях.

По неофициальным данным, подполковник полиции якобы обещал помочь своему знакомому получить водительское удостоверение за 520 тысяч тенге.

10 июля 2026 года в КНБ комментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова.