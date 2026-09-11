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Происшествия

Полицейский начальник из Мангистау попал под расследование КНБ: что произошло

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 18:24 Фото: Zakon.kz
Начальник Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюн Курмантаев попал под уголовное преследование. В отношении высокопоставленного полицейского начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Информацию 11 сентября 2026 года подтвердили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – ответили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК.

Информация о том, что Служба по противодействию коррупции КНБ РК проводит проверку в отношении Суюна Курмантаева, распространилась ранее в соцсетях.

По неофициальным данным, подполковник полиции якобы обещал помочь своему знакомому получить водительское удостоверение за 520 тысяч тенге.

10 июля 2026 года в КНБ комментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова.

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Канат Болысбек
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