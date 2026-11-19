Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с развитием горно-металлургического комплекса, обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры региона, сообщает Zakon.kz.

Он посетил производственные площадки крупных предприятий, шахту "Болашақ", а также проверил ход реконструкции автомобильных дорог.

Одним из объектов поездки стала Актюбинская медная компания, занимающаяся добычей и обогащением медных и медно-цинковых руд. Бектенов осмотрел обогатительную фабрику и горно-обогатительный комбинат, где производят медный концентрат. На предприятии применяют технологии флотации, а также отечественные цифровые разработки, включая "Цифрового помощника флотатора" и автоматизированную систему управления горным транспортом.

Производственная мощность фабрики составляет 5 млн тонн руды в год. С начала работы предприятия в его развитие вложили 407 млрд тенге и создали более 2 тыс. рабочих мест. Сейчас компания реализует проекты по строительству подземных рудников на месторождениях "50 лет Октября" и Приорское, а также расширению добычи на месторождении Лиманное. После реализации этих проектов общий объем инвестиций планируют увеличить более чем до 800 млрд тенге.

Премьер-министр также ознакомился с инвестиционными планами группы ERG. Общий объем вложений по новым проектам составляет 3,4 млрд долларов. Они предусматривают создание алюминиевого кластера стоимостью 1,3 млрд долларов, развитие энергетики почти на 1 млрд долларов, строительство второй и третьей очередей шахты "Болашақ" стоимостью более 800 млн долларов и возведение новой фабрики окатышей за 300 млн долларов.

Часть проектов планируют запустить уже в ближайшие годы. В частности, к концу 2027 года намерены наладить производство до 500 тысяч автомобильных дисков из отечественного алюминия. Продукцию планируют поставлять в том числе компаниям Astana Motors и Hyundai. Также предусмотрены строительство утилизационной электростанции в Актобе и запуск производства галлия. На 2028-2030 годы запланированы запуск нового энергоблока Аксуской электростанции, развитие ветроэнергетики, строительство фабрики окатышей и модернизация алюминиевых производств.

Отдельно Олжас Бектенов посетил шахту "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината. Предприятие объединяет два месторождения – Миллионное и Алмаз-Жемчужина. Здесь работает самый глубокий шахтный ствол в Казахстане протяженностью более одного километра. Производственная мощность шахты составляет около 7 млн тонн хромитовой руды в год. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 1 трлн тенге, создано 1,8 тыс. рабочих мест.

На шахте внедряют цифровые технологии для повышения производительности и безопасности. В частности, используется интеллектуальная система подземного позиционирования, позволяющая отслеживать местонахождение работников и техники. Премьер-министр поручил усилить контроль за состоянием оборудования, соблюдением требований охраны труда и предупреждением производственных происшествий.

"Необходимо переходить от реагирования на происшествия к системному предупреждению рисков и активно внедрять цифровые инструменты контроля. Безопасность труда должна стать неотъемлемой частью производственной культуры каждого предприятия", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках поездки глава правительства ознакомился и с реконструкцией автодороги Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын, протяженность которой составляет 262 км. Проект стоимостью 496,3 млрд тенге имеет значение для развития международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". На сегодняшний день завершены работы и введены в эксплуатацию 28 км дороги.

В целом в Актюбинской области с 2024 года ведется масштабное строительство и обновление местных дорог. За 2024-2026 годы на эти цели выделили 109 млрд тенге, отремонтировали 956 км дорожного покрытия. Доля дорог в удовлетворительном состоянии увеличилась с 78% до 84%. До 2029 года власти намерены обновить еще 1,5 тыс. км и довести этот показатель до 95%.

Бектенов также посетил Казахстанский завод нефтяного оборудования и предприятие по глубокой переработке шерсти KazFeltec. Первый завод выпускает трубы, фонтанную арматуру, задвижки, теплообменники и другое оборудование для нефтегазовой отрасли. В его развитие вложили 7,4 млрд тенге. За девять месяцев текущего года производство обсадных труб увеличилось на 31,4% – до 14,1 тысячи тонн. В планах предприятия – строительство нового цеха по выпуску клапанов и задвижек, а также создание производства металлических заготовок.

Компания KazFeltec перерабатывает овечью шерсть и производит натуральные тепло- и звукоизоляционные материалы. Предприятие было запущено в 2025 году, объем инвестиций составил 5,3 млрд тенге. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 3,6 тыс. тонн шерсти ежегодно и выпускать до 2,2 тысячи тонн готовой продукции. На заводе создано 50 рабочих мест, сырье закупают у фермерских хозяйств нескольких регионов Казахстана.

По итогам поездки премьер-министр поручил обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов, расширять отечественное производство и углублять переработку сырья. Особое внимание он потребовал уделить промышленной безопасности, качеству дорожного строительства и увеличению доли казахстанских товаров в закупках крупных предприятий.

Ранее Бектенов поручил отдавать приоритет отечественным товарам при госзакупках.