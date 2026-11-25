Культура здорового питания: Управление образования, ГНМЦНТО г. Алматы, Методический центр акимата г. Астаны и компания "Бондюэль Казахстан" подписали меморандумы. В рамках соглашения стороны будут совместно развивать культуру здорового питания среди школьников, сообщает Zakon.kz.

24 ноября в стенах алматинской школы №215 собрались представители компании "Бондюэль Казахстан", а также сотрудники ГКП на ПХВ "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования Алматы и ГККП "Методический центр" акимата Астаны.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Стороны отметили, что здоровые привычки и культура правильного питания должны прививаться еще со школьной скамьи. Ради этого компания "Бондюэль Казахстан" подписала меморандумы с местными учреждениями образования. Ведь глобальная миссия Bonduelle заключается в том, чтобы люди не просто любили вкусно поесть, а обогащали свой рацион растительной пищей. А это значит: обеспечивали свое благополучие, растили сильное поколение и дарили Земле здоровье, поскольку природа – наше будущее, а мы ее часть. О ней и о нас необходимо заботиться всегда. Продвижение качественной продукции напрямую влияет на пищевые привычки.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

"Здоровые привычки формируются в самом начале жизни. Если с детства человек привыкает есть определенные продукты, скорее всего, он сохранит эту привычку и дальше. При этом ребенку бывает непросто принять новые вкусы. Чтобы полюбить овощи, с ними нужно познакомиться поближе: потрогать, понюхать, посмотреть, как они растут, и приготовить из них что-нибудь своими руками. Поэтому наша программа как раз направлена на то, чтобы дети охотнее включали овощи в своё меню, чтобы рацион детей был сбалансированным", – пояснила генеральный директор региона ВЕЕМ Екатерина Елисеева.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

В рамках соглашений предусматривается развитие образовательных проектов:

для детей 3-4 классов – четырехнедельный проект "О вкусах спорят", в него входят уроки о здоровом питании, рабочие тетради и творческие задания. Он уже охватил 20 алматинских школ – 5 926 учеников;

для девятиклассников – элективный курс „Правильное питание – залог успешной жизни": 34 урока с полностью готовыми материалами для педагогов и учеников. Курс уже прошли 17 806 школьников из 150 учебных заведений.

Кроме того, запланировано множество событий: тематические мероприятия, семинары, тренинги, конкурсы и просветительские акции, а также компания окажет информационную и методическую поддержку образовательным инициативам, обмену опытом и лучшими практиками.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Важным этапом развития просветительской работы стало внедрение элективного курса "Правильное питание – залог успешной жизни" для учащихся девятых классов школ Алматы и Астаны. Его компания "Бондюэль Казахстан" разрабатывала совместно со специалистами Городского научно-методического центра новых технологий в образовании Управления образования Алматы, а также ведущими экспертами в области правильного питания и здорового образа жизни.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Этот курс формирует у школьников важные знания для здоровья: как правильно питаться и формировать метапредметные навыки, которые так необходимы для осознанного принятия решений в повседневной жизни. Программа также может использоваться в классах с углубленным изучением химии, биологии, социологии и других дисциплин.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Цель собравшихся за круглым столом – объединение усилий образовательных организаций и социального партнера для формирования культуры здорового образа жизни, правильного питания и социального благополучия среди школьников.

Важно подчеркнуть, что данная инициатива отражает ценности Национальной программы целостного воспитания "Саламатты мектеп" ("Школа, способствующая укреплению здоровья"), которая нацелена на укрепление здоровья казахстанских школьников.

"Качество знаний, конечно, важно. Олимпиады тоже имеют большое значение. Но самое главное – это здоровый и успешный выпускник школы. В рамках проекта "Саламатты мектеп" мы работаем над улучшением показателей здоровья детей, привлекаем к этому педагогов и родителей. Поэтому социальное партнерство с компаниями, которые готовы поддерживать наши программы и мероприятия, очень важно, так как нет ничего актуальнее здоровья детей", – считает руководитель отдела Городского научно-методического центра новых технологий в образовании Управления образования Алматы Татьяна Ежова.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Подписание меморандумов стало важным шагом для укрепления межрегионального сотрудничества образовательных организаций Алматы и Астаны. Обмен педагогическим опытом, методические ресурсы и экспертное сопровождение позволят еще больше охватить подрастающее поколение правильным и здоровым воспитанием.

Образовательные организации намерены и далее активно продолжать деятельность по развитию программ, направленных на формирование культуры здоровья и правильного питания среди школьников. Компания "Бондюэль Казахстан" выступает партнером этих инициатив, оказывая всестороннюю поддержку образовательным проектам. Совместные усилия призваны заложить основу для формирования поколения, которое осознанно относится к своему здоровью, питанию и качеству жизни.

"Навыки правильного питания, которые дети получают сейчас, могут остаться с ними на всю жизнь. Мы рады, что сотрудничаем с этой компанией, и рассчитываем продолжать совместную работу", – сообщила представитель Методического центра акимата Астаны Роза Шаяханова.

Фото: ТОО "Бондюэль Казахстан"

Все подразделения группы Bonduelle в 2025 году получили сертификацию B Corp – это результат усилий по построению бизнеса, в центре которого забота о людях и планете. "Бондюэль Казахстан" продолжит развивать образовательные программы о здоровом питании вместе с образовательными организациями Алматы и Астаны. Подписание меморандумов – очередной шаг Bonduelle в заботе о здоровье будущих поколений: через формирование правильного пищевого поведения у школьников и популяризацию растительного питания.