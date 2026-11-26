В Западно-Казахстанской области продолжается работа по развитию инвестиционной инфраструктуры и поддержке производственных проектов.

В рамках выездного заседания регионального инвестиционного штаба под сопредседательством акима области Наримана Турегалиева и прокурора области Нурбека Уласбекулы рабочая группа посетила Теректинский район. Участники ознакомились с ходом реализации проекта ТОО "Казкомсервис", расположенного на территории индустриальной зоны.

Компания арендовала земельный участок площадью 50 гектаров и построила асфальтобетонный завод производительностью 240 тонн продукции в час. Для обеспечения производственного процесса инвестор за счет собственных средств подвел к объекту электрические и газовые сети от магистральных линий, а также пробурил скважину для водоснабжения.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Фото: пресс-служба акима ЗКО

На территории предприятия предусмотрены битумное хранилище и бетонный узел. Для бесперебойной доставки инертных материалов и сырья построена железнодорожная ветка, рассчитанная на 42 вагона.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Продукция завода уже используется при реализации крупных дорожных проектов региона, в том числе при реконструкции автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ и строительстве дорог в микрорайоне "Акжайык". Кроме того, предприятие рассматривает возможность поставок продукции другим дорожно-строительным компаниям.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

В ходе посещения объекта аким области Нариман Турегалиев сообщил, что в правительство направлено предложение о присвоении индустриальной зоне статуса специальной экономической зоны.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

После принятия соответствующего постановления для инвесторов, помимо готовой инженерной инфраструктуры, будут предусмотрены налоговые и таможенные преференции. Это позволит создать дополнительные условия для привлечения инвестиций, расширения производства и реализации новых проектов в регионе.