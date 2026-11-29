Внеочередные выборы проходят на 278 избирательных участках. В списки избирателей по области включены 425 095 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Асия Кистаубаева.

Фото: акимат Атырауской области

"Сегодня в области работают 374 избирательные комиссии. Из них 9 – территориальные, 87 – окружные и 278 – участковые. Общее количество членов комиссий составляет 2 536 человек. Голосование началось в 07:00. На двух участках, расположенных на территории воинских частей города, голосование началось в 06:00", – сообщила председатель.

В избирательные бюллетени по одномандатным избирательным округам включены 375 кандидатов. Кроме того, в бюллетени для выборов депутатов областного маслихата внесены названия шести политических партий, выдвинувших 45 кандидатов.

Среди избирателей – 3 341 человек с инвалидностью и 3 242 молодых избирателя, голосующих впервые. Для граждан с инвалидностью на участках созданы необходимые условия – предоставляются услуги инватакси и сурдопереводчиков.

На 211 участках, где количество избирателей превышает тысячу человек, работают онлайн-сервисные центры, позволяющие определить участок, к которому прикреплен гражданин. В городе Атырау при шести избирательных участках также открыты специальные сервисные центры для временной регистрации граждан.

Справочно: на 13 избирательных участках, созданных в местах временного пребывания граждан, голосование может завершиться после того, как все избиратели, включенные в списки, проголосуют.