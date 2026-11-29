В Казахстане начались внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней
Фото: Zakon.kz
29 ноября в 07:00 по всему Казахстану открылись избирательные участки для выборов депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы пройдут в 228 маслихатов: 20 областных, 38 городских и 170 районных.
Всего предстоит распределить 3 447 депутатских мандатов.
Ранее сообщалось, что художник Талгат Тилеужанов проголосовал на выборах депутатов маслихата Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript