В Казахстане начались внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней

Фото: Zakon.kz

29 ноября в 07:00 по всему Казахстану открылись избирательные участки для выборов депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По данным Центральной избирательной комиссии, выборы пройдут в 228 маслихатов: 20 областных, 38 городских и 170 районных. Всего предстоит распределить 3 447 депутатских мандатов.

Ранее сообщалось, что художник Талгат Тилеужанов проголосовал на выборах депутатов маслихата Алматы.

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