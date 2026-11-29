В Астане продолжается голосование на выборах депутатов маслихата. С раннего утра на избирательные участки приходят горожане разных поколений, сообщает Zakon.kz.

В столице в штатном режиме работают 446 избирательных участков, в списки избирателей включены 1 031 724 человека, передает официальный сайт акимата столицы.

Фото: акимат Астаны

Среди проголосовавших – народная артистка Казахстана Майра Ильясова, народный артист Казахстана Айткали Жайымов, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов и певец Дос Абсадык.

Свой голос также отдали государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов, председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, поэтесса Макпал Мыса и поэт-айтыскер, филолог Серикзат Дуйсенгазы.

Фото: акимат Астаны

Среди проголосовавших, 18-летние астанчане, которые сегодня впервые в жизни приняли участие в выборах. Молодые жители столицы впервые получили избирательные бюллетени и воспользовались своим правом голоса на выборах депутатов маслихата.

На избирательные участки приходят и представители старшего поколения. Свой голос уже отдали астанчане в возрасте 88, 90 и 91 года. Многие пожилые избиратели пришли на участки вместе с детьми и внуками.

Фото: акимат Астаны

Для людей с инвалидностью и маломобильных граждан на участках предусмотрены специальные условия. Помещения оборудованы пандусами, тактильными указателями и адаптированными кабинами для тайного голосования.

Предусмотрены специальные трафареты для людей с нарушениями зрения и услуги сурдопереводчиков.

Фото: акимат Астаны

Жители, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прибыть на участок, могут проголосовать по месту пребывания. По их заявкам члены избирательных комиссий выезжают с переносными урнами.

Напомним, сегодня, 29 ноября, проходят выборы депутатов маслихатов. Голосование продлится до 20:00.