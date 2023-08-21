Можно ли курить электронные сигареты на рабочем месте, разъяснили в Минтруда

Имеет работник ли право курить вэйп в офисе или начальство может наказать за это? Может ли магазин размещать предупреждение, что не несет ответственности за вещи покупателей в камере хранения? На эти вопросы официальный ответ в своих письмах дали государственные органы РК, пишет Zakon.kz.

Можно ли взыскать с работника за курение вейпа на рабочем месте

Министерство труда и социальной защиты населения РК, рассмотрев вопрос, сообщает в письме следующее.

Согласно подпункту 9) пункта 5 статьи 110 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", потребление табачных изделий запрещается, в том числе в помещениях, являющихся рабочими местами. Норма распространяется как на обычные, так и электронные сигареты (все это формулируется так: потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них).

В соответствии с подпунктом 45) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности.

Так что курение на рабочем месте – ничто иное как дисциплинарный проступок, то есть противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, а также нарушение трудовой дисциплины (п.п. 76) п. 1 ст.1 Трудового кодекса).

Поскольку трудовая дисциплина – это помимо всего прочего исполнение обязательств, установленных нормативными правовыми актами РК (п.п. 30) пункта 1 статьи 1 Кодекса).

Таким образом, работодатель вправе наложить на работника дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка за неисполнение работником обязательств о запрете курения на рабочем месте, предусмотренных нормативным актом РК – Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В статье 64 ТК РК перечислены виды взысканий, которые могут применяться в Казахстане: это замечание, выговор, строгий выговор и увольнение (расторжение трудового договора по инициативе работодателя). Все остальные наказания, которые встречаются на практике: штрафы, лишение премий, а также разного рода надбавок и т.д. – незаконны.

Какое именно следует применять взыскание в данном случае, зависит, что называется, от обстоятельств. В частности, от того, считать ли дисциплинарный проступок незначительным, значительным или серьезным (определяется в положении "О персонале").

В письме это в письме не разъясняется, но следует исходить из действующих норм. Если это первый случай и речь о табаке, то достаточно и замечания. Повторное нарушение в течение 6 месяцев с момента вынесения неснятого взыскания предполагает выговор, а то и строгий. Если же курят что посильней простого табака, то это уже основание для увольнения - (наркотическое, психотропное, токсикоманическое виды опьянений и их аналоги, подпункт 9 пункта 1 статьи 52 ТК). Впрочем, надо иметь в виду, что наложение санкций – это право, а не обязанность. Так что начальство вообще может игнорировать нарушения, если сочтет это для себя приемлемым.

Отвечает ли супермаркет за сохранность имущества в ячейке для хранения

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК сообщает на этот вопрос следующее.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса, офертой признается предложение о заключении договора, сделанное одному или нескольким конкретным лицам, если оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя связанным в случае его принятия (акцепта), а также пункту 5 статьи 395, содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Это значит, что придя, например, в магазин и сдавая вещи в камеру хранения, мы на самом деле принимаем публичную оферту от субъекта предпринимательства и заключаем безвозмездный договор хранения. Даже ничего не подписывая.

А это, в свою очередь, значит, что хранитель обязуется хранить вещь, переданную ей поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности (статья 768 ГК).

И хотя согласно статье 772 ГК договор хранения должен быть заключен в письменной форме, это общее правило, из которого исключение сделано для сдачи вещей на краткосрочное хранение в камеры хранения и гардеробы вокзалов, аэропортов, учреждений, предприятий, театров, музеев, стадионов, столовых и т.п. с выдачей хранителем номеров, жетонов и других легитимационных знаков.

Вот этот последний и есть рассматриваемый в письме случай. В соответствии с пунктом 1 статьи 775 ГК РК хранитель обязан принять все предусмотренные договором и другие необходимые меры для обеспечения сохранности переданной ему вещи. А значит, размещение вышеуказанных табличек с предупреждениями о снятии с себя ответственности неправомерно.