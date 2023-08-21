"Правило гардероба": магазин, вокзал или ресторан должны хранить вещи клиента как свои

Может ли супермаркет, стадион, театр, музей и т.д. размещать предупреждение, что не несет ответственности за вещи посетителей в камере хранения? И если хранитель отвечает за сохранность имущества, то каким образом? Государственный орган дал разъяснения по этим вопросам, пишет Zakon.kz.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК сообщает по этим вопросам следующее.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса, офертой признается предложение о заключении договора, сделанное одному или нескольким конкретным лицам, если оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя связанным в случае его принятия (акцепта), а также пункту 5 статьи 395, содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Это значит, что придя, например, в магазин и сдавая вещи в камеру хранения, мы на самом деле принимаем публичную оферту от субъекта предпринимательства и заключаем безвозмездный договор хранения. Даже ничего не подписывая.

А это, в свою очередь, значит, что хранитель обязуется хранить вещь, переданную ей поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности (статья 768 ГК).

И хотя согласно статье 772 ГК договор хранения должен быть заключен в письменной форме, это общее правило, из которого исключение сделано для сдачи вещей на краткосрочное хранение в камеры хранения и гардеробы вокзалов, аэропортов, учреждений, предприятий, театров, музеев, стадионов, столовых и т.п. с выдачей хранителем номеров, жетонов и других легитимационных знаков.

Вот этот последний и есть рассматриваемый в письме случай. В соответствии со статьей 775 ГК РК хранитель обязан принять все предусмотренные договором и другие необходимые меры для обеспечения сохранности переданной ему вещи. А если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи, как о своей вещи. И значит, размещение вышеуказанных табличек с предупреждениями о снятии с себя ответственности неправомерно.